يخت أحد أغنى أغنياء روسيا تحتجزه إيطاليا.. إليكم صوره وكم سعره

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- احتجزت الشرطة المالية الإيطالية يختا يملكه أليكسي ألكساندروفيتش مورداشوف، أحد الأوليغارش الروس وأحد أغنى أغنياء روسيا في ميناء إمبيريا بشمال إيطاليا، الجمعة.
وبينت الشرطة المالية الإيطالية في بيان أن اليخت الذي يحمل اسم ليدي أم "Lady M"، تبلغ قيمته التقديرية نحو 65 مليون يورو (71 مليون دولار).
وقال المكتب الإعلامي للشرطة المالية الإيطالية لشبكة CNN، الجمعة، أنه تمت مصادرة فيلا في توسكانا، في مقاطعة لوكا، يملكها رجل الأعمال الروسي أوليغ سافتشينكو وتبلغ قيمتها 3 ملايين يورو (3.3 مليون دولار).
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن "فرض قيود على منح التأشيرات على 19 أوليغارشيا روسيا و47 من أفراد عائلاتهم وشركائهم المقربين".