يخت أحد أغنى أغنياء روسيا تحتجزه إيطاليا.. إليكم صوره وكم سعره

اقتصاد
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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- احتجزت الشرطة المالية الإيطالية يختا يملكه أليكسي ألكساندروفيتش مورداشوف، أحد الأوليغارش الروس وأحد أغنى أغنياء روسيا في ميناء إمبيريا بشمال إيطاليا، الجمعة.

يخت أحد أغنى أغنياء روسيا تحتجزه إيطاليا.. إليكم صوره وكم سعره
Credit: Financial Police Press Office

وبينت الشرطة المالية الإيطالية في بيان أن اليخت الذي يحمل اسم ليدي أم "Lady M"، تبلغ قيمته التقديرية نحو 65 مليون يورو (71 مليون دولار).

يخت أحد أغنى أغنياء روسيا تحتجزه إيطاليا.. إليكم صوره وكم سعره
Credit: Financial Police Press Office

وقال المكتب الإعلامي للشرطة المالية الإيطالية لشبكة CNN، الجمعة، أنه تمت مصادرة فيلا في توسكانا، في مقاطعة لوكا، يملكها رجل الأعمال الروسي أوليغ سافتشينكو وتبلغ قيمتها 3 ملايين يورو (3.3 مليون دولار).

يخت أحد أغنى أغنياء روسيا تحتجزه إيطاليا.. إليكم صوره وكم سعره
Credit: Financial Police Press Office

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن "فرض قيود على منح التأشيرات على 19 أوليغارشيا روسيا و47 من أفراد عائلاتهم وشركائهم المقربين".

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