يخت أحد أغنى أغنياء روسيا تحتجزه إيطاليا.. إليكم صوره وكم سعره

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- احتجزت الشرطة المالية الإيطالية يختا يملكه أليكسي ألكساندروفيتش مورداشوف، أحد الأوليغارش الروس وأحد أغنى أغنياء روسيا في ميناء إمبيريا بشمال إيطاليا، الجمعة.

Credit: Financial Police Press Office

وبينت الشرطة المالية الإيطالية في بيان أن اليخت الذي يحمل اسم ليدي أم "Lady M"، تبلغ قيمته التقديرية نحو 65 مليون يورو (71 مليون دولار).

Credit: Financial Police Press Office

وقال المكتب الإعلامي للشرطة المالية الإيطالية لشبكة CNN، الجمعة، أنه تمت مصادرة فيلا في توسكانا، في مقاطعة لوكا، يملكها رجل الأعمال الروسي أوليغ سافتشينكو وتبلغ قيمتها 3 ملايين يورو (3.3 مليون دولار).

Credit: Financial Police Press Office

ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت عن "فرض قيود على منح التأشيرات على 19 أوليغارشيا روسيا و47 من أفراد عائلاتهم وشركائهم المقربين".