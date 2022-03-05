روسيا تعلن حجب فيسبوك.. وشركة ميتا تعلق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت هيئة الاتصالات الروسية، الجمعة، حجب موقع فيسبوك اعتبارا من 4 مارس/ آذار.

وقالت هيئة الاتصالات، في بيان، إن قرار الحجب جاء ردا على قيام الموقع بتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية، وأضاف البيان: "حجب فيسبوك يهدف لمنع انتهاك المبادئ الرئيسية للتدفق الحر للمعلومات ووصول المستخدمين الروس دون عوائق إلى وسائل الإعلام الروسية على منصات الإنترنت الأجنبية".

وكان فيسبوك أعلن مؤخرا تقييد الوصول إلى حسابات وسائل إعلام روسية مثل وكالة سبوتنيك وقناة روسيا اليوم ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي المقابل، قال رئيس الشؤون العالمية في ميتا وهي الشركة الأم لفيسبوك، نيك كليغ، عبر حسابه على تويتر، إن "الملايين من الروس العاديين سيجدون أنفسهم، قريبا، معزولين عن المعلومات الموثوقة، ومحرومين من طرقهم اليومية للتواصل مع العائلة والأصدقاء ويتم إسكاتهم من التحدث علانية"، وأضاف: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لاستعادة خدماتنا حتى تظل متاحة للناس للتعبير عن أنفسهم بشكل آمن ".

وكذلك أعرب البيت الأبيض عن "قلق بالغ" بسبب قرار السلطات الروسية بحجب فيسبوك، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين، إن "هذا ليس نهجا جديدا بالنسبة للسلطات الروسية"، وأضافت: "نحن قلقون للغاية بشأن هذا القرار وكذلك قلقون بشأن التهديد الذي تتعرض له حرية التعبير في روسيا".