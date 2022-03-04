بوتين يدعو الدول لتطبيع العلاقات مع روسيا ويحذر: العقوبات "ستفيدنا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، المجتمع الدولي لتطبيع العلاقات مع موسكو، مشيرا إلى أن بلاده ستستفيد من العقوبات المفروضة عليها من الغرب.

وقال بوتين في حفل رفع علم على عبارة روسية بين بلاده وتركيا: "ليس لدينا نوايا سيئة، لا ضرورة لتصعيد الموقف، وفرض قيود، نحن ملتزمون بكل تعهداتنا"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس الروسي قائلا إن من لا يريد التعاون مع بلاده "سيضر نفسه" وسيضر روسيا لكن موسكو ستتعامل مع الموقف.

وأردف بوتين قائلا إن اقتصاد بلاده سيتأقلم مع الوضع الراهن، وقال: "سيتوجب علينا إزاحة بعض المشاريع حانبا للحصول على مزيد من الكفاءات، لكننا سنحل المشاكل التي تواجهنا".

وذهب الرئيس الروسي إلى أبعد من "التأقلم" مشيرا إلى أن موسكو قد "تستفيد" من العقوبات، وقال: "في نهاية المطاف، سنستفيد من هذا (فرض العقوبات) لأننا سنمتلك كفاءات إضافية"، حسب تعبيره.