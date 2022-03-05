أثرياء روسيا يتكبدون خسائر بالمليارات.. إليكم كم بلغت

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- هز أسبوع من الحرب في أوكرانيا الاقتصاد العالمي، حيث عزلت العقوبات الغربية السريعة روسيا، وانهارت عملتها وأصولها المالية، وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وفقًا لبيانات البنك الدولي، يحتل الاقتصاد الروسي الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار المرتبة 11 في العالم. قبل أسبوع، كانت تقوم بتجارة وفيرة في الطاقة، حيث تصدر ملايين البراميل من النفط الخام يوميًا بمساعدة شركات النفط الكبرى. كانت العلامات التجارية الغربية تقوم بأعمال تجارية نشطة في روسيا، وكان المستثمرون يقرضون شركاتها.

الآن، طردت الأسهم الروسية من المؤشرات العالمية، وتوقفت التجارة في بعض الشركات الروسية في نيويورك ولندن.

أدت العقوبات التي أعلنت الأسبوع الماضي إلى منع أكبر بنكين في روسيا، سبيربنك وVTB، من التعامل بالدولار الأمريكي. كما قام الغرب بإزالة سبعة بنوك روسية - بما في ذلك VTB - من SWIFT، وهي خدمة رسائل عالمية تربط المؤسسات المالية وتسهل المدفوعات السريعة والآمنة.

ووفقًا لمؤشر بلومبيرغ لأغنياء العالم، تكبد العديد من الأثرياء الروس خسائر بالمليارات على أساس سنوي. نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف أثرياء روسيا وفقًا لحجم الخسائر السنوية.