بالأرقام.. أهمية نفط السعودية إذا حظرت أمريكا النفط الروسي

ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يزداد الزخم في الكونغرس الأمريكي لحظر واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي، وخصوصا بعد إعلان نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب أنها مع منع هذا الحظر.

ووفقا لآخر الأرقام الرسمية الأمريكية فإن روسيا تصدر 90 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومقارنة فإن هذه الكمية تعتبر ضئيلة مقارنة بما تحصل عليه أمريكا من العراق (223000) والسعودية (472000) والمكسيك (492000)، ناهيك عن 4.1 مليون مستورد من كندا كل يوم.

بعبارة أخرى، مثلت روسيا أقل من 2٪ من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط في ديسمبر، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقال توم كلوزا، رئيس قسم تحليل الطاقة في مركز خدمات معلومات أسعار النفط: "إنها ليست مهمة حرجة. كندا والمكسيك والمملكة العربية السعودية - هؤلاء هم اللاعبون الكبار.. روسيا لاعب قليلا".

وتحتل السعودية المرتبة الثالثة بقائمة الدول المنتجة للنفط، اذ تنتج 9.3 مليون برميل يوميا، تليها (بين الدول العربية) العراق في المرتبة الرابعة عالميا بـ4.2 مليون برميل يوميا ثم الإمارات بالمرتبة الثامنة عالميا بـ2.7 مليون برميل نفط يوميا والكويت بالمرتبة العاشرة بـ2.3 مليون برميل يوميا.