دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج شخصين هما علي سعادة وإبراهيم طاهر وذلك لـ"تمويلهما" حزب الله اللبناني من منطقة غرب أفريقيا.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية، ذكرت فيه: "الولايات المتحدة تدرج أثنين من ممولي حزب الله، هما علي سعادة وإبراهيم طاهر، في قائمة العقوبات. وسيساعد هذا الإجراء في تعطيل شبكة الأعمال التجارية لحزب الله في غرب أفريقيا، والتي تعتمد على الرشوة للتحايل على سيادة القانون".

وتابعت: "لقد طور حزب الله شبكة عالمية من الممولين والداعمين وكذلك المانحين والميسرين، مما مكّن المجموعة من تهديد أمن واستقرار وازدهار لبنان وكذلك المنطقة الأوسع باستمرار. ولا يقتصر دعم النشاط المالي غير المشروع لمن تم إدراجهم في قائمة العقوبات فقط على الأنشطة الخبيثة للمجموعات الإرهابية فحسب، بل يقوض أيضا القطاع التجاري وسيادة القانون في البلدان التي يحدث فيها نشاط مالي مشروع. ستستمر الولايات المتحدة في فضح أفراد مثل أولئك المدرجين في قائمة العقوبات اليوم والذين يدعمون أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار".

وأضافت: "تم الإدراج في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين وكذلك القادة والمسؤولين في المجموعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. يرجى الاطلاع على البيان الصحفي لوزارة الخزانة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن إجراء اليوم".