فيزا وماستركارد تعلقان جميع المعاملات والعمليات في روسيا

ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت شركتا فيزا وماستركارد عن تعليقهما لجميع المعاملات والعمليات التي تقدمانها في روسيا، وذلك مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا والذي دخل أسبوعه الثاني.

قالت فيزا في بيان أنه وفي الأيام المقبلة "جميع المعاملات التي تبدأ ببطاقات Visa الصادرة في روسيا لن تعمل بعد الآن خارج البلاد وأي بطاقات Visa صادرة عن مؤسسات مالية خارج روسيا لن تعمل بعد الآن داخل الاتحاد الروسي".

قال آل كيلي، رئيس مجلس إدارة فيزا ومديرها التنفيذي: "نحن مضطرون للعمل في أعقاب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، والأحداث غير المقبولة التي شهدناها.. نأسف لتأثير ذلك على زملائنا الكرام وعلى العملاء والشركاء والتجار وحاملي البطاقات الذين نخدمهم في روسيا.. هذه الحرب والتهديد المستمر للسلام والاستقرار يتطلب منا الرد بما يتماشى مع قيمنا".

من جهتها استشهدت شركة ماستركارد "بالطبيعة غير المسبوقة للصراع الحالي والبيئة الاقتصادية المضطربة" قائلة ببيان: "لقد تأثر زملاؤنا وعملائنا وشركاؤنا بطرق لم يتخيلها معظمنا.. ينبع هذا القرار من الإجراء الذي اتخذناه مؤخرًا لحظر العديد من المؤسسات المالية من شبكة الدفع Mastercard ، كما هو مطلوب من قبل المنظمين على مستوى العالم."