(CNN)-- قالت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك، الأحد، إنها ستعلق بعض الميزات في روسيا في ضوء القانون الجديد في البلاد الذي يعاقب على المعلومات المضللة.

وقالت الشركة على تويتر: "في ضوء قانون "الأخبار الكاذبة" الجديد في روسيا، ليس لدينا خيار سوى تعليق البث المباشر والمحتوى الجديد على خدمة الفيديو الخاصة بنا أثناء مراجعة الآثار الأمنية لهذا القانون. "خدمة الرسائل داخل التطبيق لن تتأثر".

وأضافت الشركة في تغريداتها: "سنواصل تقييم الظروف المتطورة في روسيا لتحديد متى يمكننا استئناف خدماتنا بالكامل مع اعتبار السلامة على رأس أولوياتنا".