(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب له الثلاثاء، حظر استيراد جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك "يستهدف الشريان الرئيسي لاقتصاد روسيا"، و"ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".

وقال بايدن: "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي لاقتصاد روسيا. نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة. لن يكون النفط الروسي مقبولاً في موانئ الولايات المتحدة بعد الآن. سوف يوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".

وأضاف: "بالمضي قدمًا في هذا الحظر فإن العديد من حلفائنا وشركائنا في أوروبا قد لا يتمكنوا من الانضمام إلينا. الولايات المتحدة تنتج كمية أكبر من النفط محليًا من كل الدول الأوروبية مجتمعة... لكننا نعمل مع شركائنا للعمل على استراتيجيات طويلة المدى لتقليل اعتمادهم على النفط الروسي أيضًا".

وقال الرئيس الأمريكي من البيت الأبيض: "ستكون هناك تكلفة أيضًا هنا في الولايات المتحدة. قلت إنني سأكون على مستوى الشعب الأمريكي منذ البداية، وعندما تحدثت عن هذا لأول مرة، قلت إن الدفاع عن الحرية سيكلفنا، وسيكلفنا ذلك أيضًا في الولايات المتحدة. الجمهوريون والديمقراطيون يفهمون ذلك على حد سواء. الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء واضحون أننا يجب أن نفعل ذلك".

وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا.