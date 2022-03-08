أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب له الثلاثاء، حظر استيراد جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك "يستهدف الشريان الرئيسي لاقتصاد روسيا"، مؤكدًا أن ذلك بمثابة "ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية."

وقال بايدن في حديثه " أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي لاقتصاد روسيا. نحن نحظر جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة. لن يكون النفط الروسي مقبولاً في موانئ الولايات المتحدة بعد الآن. سوف يوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".

وأضاف الرئيس الأمريكي "بالمضي قدمًا في هذا الحظر نفهم أن العديد من حلفائنا وشركائنا في أوروبا قد لا يكونوا في موقف يسمح لهم بالانضمام إلينا. الولايات المتحدة تنتج كمية أكبر من النفط محليًا من كل الدول الأوروبية مجتمعة، وفي الواقع، نحن مصدّر صافي للطاقة، لذا يمكننا اتخاذ هذه الخطوة في حين لا يمكن للآخرين اتخاذها، لكننا نعمل عن كثب مع أوروبا وشركائنا لتطوير استراتيجيات طويلة المدى لتقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية أيضًا".