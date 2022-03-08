دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حُدد يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس/آذار للاحتفال بالتقدم الذي أحرزته المرأة عالميًا، سواء بإنجازاتها التي غيرّت مسار التاريخ في الكثير من الأحيان، أو محاربتها لبعض الثقافات البالية لتحسين مكانتها في المجتمع، أو تضحياتها التي قدمتها على مذبح الحرية.

وكشفت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط قائمتها للنساء الـ5 الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط في قطاع المصارف والتمويل لعام 2022. وتلعب المرأة دورًا حيويًا في قطاع الخدمات المصرفية والمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تمثل 32٪ من أقوى سيدات الأعمال في المنطقة الشركات الرائدة في هذا المجال.

وجاءت في المركز الأول، الإماراتية هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول "FAB". وتلتها في المركز الثاني السعودية سارة السحيمي رئيسة مجموعة تداول السعودية. وفي المركز الثالث الإماراتية مريم السويدي الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA).

إليكم الإنفوغرافيك أعلاه للنساء الـ5 الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط في قطاع المصارف والتمويل لعام 2022.