البنزين يسجل سعرا قياسيا في أمريكا

اقتصاد
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شخص يتزود بالوقود في محطة بنيويورك
Credit: Michael M. Santiago/Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سجل سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا قياسيا حيث بلغ 4.14 دولارا أمريكيا، وقد كسر هذا السعر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون، والذي سجل منذ يوليو/ تموز 2008.

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ووفقا لشركة خدمة معلومات أسعار النفط، التي تجمع الأسعار لجمعية السيارات الأمريكية، لم يدفع السائقون الأمريكيون هذا المبلغ أبدًا مقابل البنزين.

وترتفع أسعار البنزين، مع استمرار روسيا في غزو أوكرانيا، بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي في ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005.

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