مع قفزة أسعار النفط.. سقوط مدو لأسواق الأسهم في آسيا وأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت أسعار الأسهم سقوطا مدويا، الإثنين، مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008 وسط مخاوف من ارتفاع حاد بالتضخم قد يؤدي إلى تدمير الاقتصاد العالمي.

ففي آسيا، هبط مؤشر هانغ سينغ الهونغ كونغي بنسبة 5% في التداول الصباحي، في حين سجل مؤشر "نيكي 225" الياباني سقوطا بنسبة 3.6% مقابل هبوط لمؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 2.5% وخسارة بنسبة 1% لمؤشر "”Shanghai Composite الصيني.

أما في الأسواق الأمريكية، هبط مؤشر "Dow" بـ450 نقطة و"S&P 500" وناسداك بنسبتي 1.6% و2% على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ الإثنين إذ ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بنسبة 7% لتسجل 124.17 دولار للبرميل وهو المعدل الأعلى لها منذ أغسطس/آب من عام 2008 حين سجلت ارتفاعا بنسبة 8%.

واقترب سعر خام برنت من 130 دولار للبرميل الواحد هو الأكبر منذ عام 2008.

وانهارت أسعار النفط بعد تصرريحات لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أدلى بها في مقابلة مع CNN وقال إن واشنطن وحلفاءها يدرسون إمكانية فرض حظر على واردات النفط الروسية في محاولة ملعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.