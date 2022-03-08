البيت الأبيض يوضح علاقة المناقشات مع السعودية وإيران وفنزويلا بالنفط

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أوضح البيت الأبيض، الاثنين، أن المناقشات مع السعودية وإيران وفنزويلا لم تركز فقط على قضايا النفط والطاقة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عن تلك المحادثات إن لكل منها تفاصيلها الخاصة، وأضافت: "أعتقد أنه من المهم أخذ كل من هذه المناقشات على حدة لأن هناك مجموعة من القضايا المهمة في كل من هذه العلاقات".

وفيما يتعلق بالسعودية، قالت إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا، الشهر الماضي، الأمن الإقليمي والحرب في اليمن، إلى جانب قضايا الطاقة.

وقالت: "من مصلحة الجميع تقليل التأثير على سوق النفط العالمية، وكان ذلك جزءًا من تلك المناقشات".

وبينما اقترب المفاوضون من نهاية المحادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، قالت ساكي إن تلك المناقشات تركز في المقام الأول على منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وليس الطاقة، وأضاف: "بالتأكيد مناقشة النفط جزء من ذلك، لكن السبب الأهم هو منعهم من حيازة سلاح نووي".

وأشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا في فنزويلا، في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة "مجموعة من القضايا التي تشمل الطاقة، لكنها تضمنت أيضًا أمريكيين محتجزين هناك".

وذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتخذ قرارًا بعد بشأن حظر استيراد النفط من روسيا، وأنه ناقش الأمر مع القادة الأوروبيين في مؤتمر عبر الهاتف في وقت سابق يوم الاثنين.