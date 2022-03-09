دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إنه يعلم بوجود الكثير من الأسئلة حول احتمال إعلان قطع التجارة مع روسيا كإجراء جديد بعد غزو أوكرانيا، قائلا "ينبغي توضيح المزيد من الأمور، وسأنتظر حتى تتوفر لي معلومات إضافية".

جاء ذلك في كلمة لبايدن، الثلاثاء: قال فيها: "أعلن اليوم أن الولايات المتحدة تستهدف الشريان الرئيسي للاقتصاد الروسي.. نحن نحظر كافة عمليات استيراد النفط والغاز والطاقة من روسيا.. يعني ذلك أن النفط الروسي لن يعود مقبولا في الموانئ الأمريكية، وسيوجه الشعب الأمريكي ضربة قوية أخرى لآلة حرب بوتين".

وتابع بايدن: "تحظى هذه الخطوة بدعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، وعلى مستوى البلاد على ما أظن.. لقد اجتمع الأمريكيون لدعم الشعب الأوكراني وأوضحوا أننا لن نشارك في دعم حرب بوتين".

وأضاف: "اتخذنا هذا القرار بالتشاور الوثيق مع حلفائنا وشركائنا في مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في أوروبا، لأنني أركز كثيرا على أن تكون استجابتنا لاعتداء بوتين موحدة وأن نحافظ على الوحدة الكاملة في صفوف أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكافة دول الاتحاد الأوروبي وحلفائنا.. سنمضي قدما في هذا الحظر، ولكننا نتفهم أن كثيرين من حلفائنا وشركائنا الأوروبيين ليسوا في وضع يتيح لهم الانضمام إلينا في هذه الخطوة".