حتى الساعة 7 صباحا بكييف.. أهم ما قد فاتك بالغزو الروسي لأوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—دخل الغزو الروسي الذي أعلن عنه الرئيس، فلاديمير بوتين، يومه الـ13، الأربعاء، وفيما يلي نقدم لكم أهم التطورات حتى الساعة الـ7 بالتوقيت المحلي للعاصمة الأوكرانية، كييف.

- حظر تصدير النفط الروسي: أعلن الرئيس جو بايدن فرض حظر على واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي إلى الولايات المتحدة - وهي خطوة حذر من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز. في حين قالت المملكة المتحدة إنها ستتوقف تدريجياً عن "استيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022" وقال الاتحاد الأوروبي إنه يخطط لخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام والتخلص التدريجي من الاعتماد قبل عام 2030.

- انسحاب علامات تجارية أمريكية من روسيا: أصبحت ماكدونالدز وستاربكس أحدث الشركات الغربية التي أغلقت عملياتها في روسيا، بعد كوكاكولا وبيبسي، اللتين تسحبان أيضًا بعض المنتجات من البلاد.

- طائرات مقاتلة بولندية: قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية إن الولايات المتحدة ترسل بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا في إطار "نشر دفاعي" لمواجهة أي تهديد محتمل للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو. وفي وقت سابق من الثلاثاء، رفض البنتاغون اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 29 إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا، واصفة إياه بأنه "غير مقبول".

- أوكرانيا قلقة بشأن وقف إطلاق النار: قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنه "من الصعب الوثوق بالمحتل"، بعد أن أعلنت روسيا وقف إطلاق نار جديد يبدأ في الساعة 10 صباحًا بتوقيت موسكو (9 صباحًا بتوقيت أوكرانيا / 2 صباحًا بالتوقيت الشرقي) الأربعاء. قالت روسيا إنها مستعدة لتوفير ممرات إجلاء من كييف، تشيرنيهيف، سومي، خاركيف وماريوبول، إلى جانب مدن أخرى تم التفاوض عليها مع الجانب الأوكراني.