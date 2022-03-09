دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلت فيه على لسان مصادر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد "رفضا" مكالمات من الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول ملف الأزمة الأوكرانية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة وول ستريت جورنال: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد رفضا طلبات الولايات المتحدة التحدث مع بايدن بشأن الأزمة الأوكرانية وأزمة أسعار النفط . https://t.co/FTlUYuF8Gh

وقالت الصحيفة في تقريرها: "قال مسؤولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة إن البيت الأبيض حاول دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس بايدن والزعماء الفعليين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط".

سياسة الأمير #محمد_بن_سلمان سياسة صارمة لا تلتفت للألقاب ولا لأحجام الدول. #أمريكا و #أوربا يمرون الآن بمأزق شديد على المستوى الشعبي والاقتصادي، الشعوب غاضبة جداً وجميع المحروقات في ارتفاع متصاعد، ومحمد بن سلمان رفض طلبهم في اغراق السوق بالنفط والتزم بالمعاهدات. #السعودية https://t.co/qN9SKvi7kq

وتابعت الصحيفة: "قال المسؤولون إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح المسؤولون السعوديون والإماراتيون أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في انتقاداتهم. للسياسة الأمريكية في الخليج".

- وول ستريت جورنال WSJ 🇺🇸: #ولي_العهد 🇸🇦 السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان رفض تلقي اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي جو #بايدن 🇺🇸. https://t.co/OH081rqOGE

ولفتت الصحيفة إلى أن "كلا من الأمير محمد والشيخ محمد تلقيا مكالمات هاتفية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، بعد رفض التحدث مع السيد بايدن. تحدث كلاهما في وقت لاحق مع الرئيس الأوكراني.."

محمد بن زايد ومحمد بن سلمان لم يردا على اتصالات بايدن خلال الأزمة الأوكرانية Saudi, Emirati Leaders Decline Calls With Biden During Ukraine Crisis - WSJ https://t.co/OVAjZv6caO

وحاولت CNN بالعربية التواصل مع السلطات السعودية والإماراتية للحصول على تعليق حول تقرير الصحيفة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

رفضت السعودية والإمارات الرد على اتصال من الرئيس بايدن بشأن مواجهة روسيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط حسب صحيفة وول ستريت جورنال. الإدارة الامريكية سوف تفهم الرسالة جيدًا القوة تجذب القوة و الولايات المتحدة الامريكية تحترم القوى و الخليج بقيادة #السعودية قوي.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد عقّبت، الأسبوع الجاري، على المناقشات مع السعودية وإيران وفنزويلا مؤكدة أنها لم تركز فقط على قضايا النفط والطاقة، مشيرة إلى أن لكل من هذه المحادثات تفاصيلها الخاصة، وأضافت: "أعتقد أنه من المهم أخذ كل من هذه المناقشات على حدة لأن هناك مجموعة من القضايا المهمة في كل من هذه العلاقات".

وفيما يتعلق بالسعودية، قالت إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا، الشهر الماضي، الأمن الإقليمي والحرب في اليمن، إلى جانب قضايا الطاقة، لافتة إلى أنه "من مصلحة الجميع تقليل التأثير على سوق النفط العالمية، وكان ذلك جزءًا من تلك المناقشات".