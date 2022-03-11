لن يستعيدوها.. روسيا مدينة لبنوك غربية بـ120 مليار دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ذكر بنك التسويات الدولية، الذي علق عضوية روسيا، الخميس، أن البنوك الدولية تدين بأكثر من 121 مليار دولار على كيانات روسية.

وواضح بنك التسويات أن البنوك الأوروبية لديها أكثر من 84 مليار دولار من إجمالي المطالبات، مع فرنسا وإيطاليا والنمسا الأكثر تأثرا في حين أن البنوك الأمريكية مدينة 14.7 مليار دولار.

بنك غولدمان ساكس هو أول بنك غربي كبير يخرج من روسيا بعد غزو أوكرانيا، ومن المرجح أن يتبعه المزيد بخطوة ستكلف ما يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ومن الممكن أن تتبع البنوك الأخرى التي لديها المزيد لتخسره قريباً بنك غولدمان ساكس خارج روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ، دميتري بيسكوف، الخميس، أن الوضع الاقتصادي في روسيا "غير مسبوق على الإطلاق" وألقى باللوم على الغرب في "حرب اقتصادية"، وتعهدت موسكو بالانتقام من العقوبات، في حين أشارت بعض البنوك إلى إمكانية مصادرة أصولها أو تأميمها من قبل الكرملين.