أسوأ أسبوع للنفط منذ أواخر نوفمبر

اقتصاد
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مضخة نفط بولاية تكساس
Credit: Spencer Platt/Getty Images

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت أسعار النفط تراجعا عن مستويات عام 2008 بعد أسبوع مضطرب هيمنت عليه أخبار الغزو الروسي لأوكرانيا.

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ورغم صعود الخام الأمريكي 3٪، الجمعة، ليغلق عند 109.33 دولار للبرميل، سجل النفط انخفاضا بنسبة 5.5٪ خلال الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني عندما ثارت المخاوف من ظهور المتحور أوميكرون شديد العدوى.

وبعدما ارتفع سعر برميل النفط إلى 130.50 دولارا، ليلة الأحد، انخفض النفط بنسبة 16٪.

وعلى الرغم من أن الأسعار لا تزال ترتفع بشكل حاد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن الانخفاض الأخير للنفط من شأنه أن يخفف إلى حد ما المخاوف بشأن الركود الذي تحركه الطاقة.

وسجل خام برنت، الجمعة، تراجعا، بعدما اقترب من 140 دولارا للبرميل، ليلة الأحد، حيث أغلق خام برنت، الجمعة، عند 112.67 دولار للبرميل، منخفضًا بنحو 4٪ .

ويعد هذا أسوأ أسبوع لخام برنت منذ الأسبوع المنتهي في 26 نوفمبر.

وكان الانخفاض الأسبوعي في أسعار النفط مدفوعًا جزئيًا بإشارات أولية على زيادة المعروض من أوبك.

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