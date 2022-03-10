نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لشبكة CNN، الأربعاء، إن الدولة تريد زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على زيادة الإمدادات.

تصريحات السفير الإماراتي دفعت بأسعار النفط للهبوط، الأربعاء، إذ هبط سعر النفط الأمريكي 12% إلى أقل من 109 دولارات للبرميل وهبط خام برنت الذي يعتبر المعيار العالمي لأسعار النفط بنسبة 13٪ إلى 111 دولارًا للبرميل، وذلك في انخفاض هو الأكبر خلال يوم واحد منذ ما يقرب من عامين.

إذا أقنعت الإمارات شركائها بزيادة الإمداد فسيكون ذلك بمثابة تحول كبير بعد اتفاق أوبك+ في اجتماعه الأسبوع الماضي للتمسك بخطة إضافة النفط تدريجياً إلى السوق، بتحد يزيد ضغوط الاقتصادات المتقدمة لبذل المزيد من الجهد لتخفيف الأسعار.

ولم تصدر وزارة الطاقة الإماراتية أي بيان، لكن تصريحات العتيبة التي نُشرت بعد ذلك على تويتر من قبل سفارة الدولة في واشنطن، تعتبر أول تلميح إلى أن دولة في منظمة أوبك قد تكون مستعدة لمنع أسعار النفط من الارتفاع عن نطاق السيطرة.

وقال عتيبة: "لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة مورداً موثوقاً ومسؤولاً للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عاماً، وتعتقد أن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي".