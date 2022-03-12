يوتيوب يعلن عن قرار بشأن وسائل الإعلام الروسية الممولة من الدولة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن موقع يوتيوب، الجمعة، حظر قنوات وسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة على مستوى العالم.

وقال يوتيوب، في بيان، إن قرار الحظر تم تطبيقه على الفور، وأضاف: "تحظر إرشاداتنا المحتوى الذي ينكر أو يقلل أو يهزأ من أهمية أحداث العنف الموثقة جيدا".

وتابع البيان: "سنزيل المحتوى المتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا الذي ينتهك هذه القواعد"، وأضاف: "سنحظر أيضا بأثر فوري القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام التي تمولها الدولة الروسية، في جميع أنحاء العالم".

وقال يوتيوب، عبر حسابه على تويتر، إنه بدأ حظر قنوات روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك في جميع أنحاء أوروبا، وأضاف أنه اتخذ بالفعل العديد من الخطوات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح يوتيوب أنه قام بتقليل التوصيات للقنوات الإعلامية الروسية التي تمولها الدولة وكذلك أرباح تلك القنوات على مستوى العالم.

وأكد الموقع أنه "يعمل على إزالة المحتوى المخالف بسرعة"، وذكر أنه أزال مئات القنوات والآلاف من مقاطع الفيديو لـ"انتهاكها الإرشادات، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالخداع والمعلومات المضللة ".

وأوضح يوتيوب بشأن عمليات البحث عن موضوعات تتعلق بروسيا وأوكرانيا أنه "سيتم تقديم محتوى إخباري موثوق به كما ستعرض معلومات أسفل مقاطع الفيديو التي تنشر من قبل قنوات ممولة حكوميا".