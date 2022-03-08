صوت إطلاق نار عند وقوف المتظاهرين الأوكرانيين في وجه القوات الروسية

(CNN)-- أعلنت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة أنها ستغلق مئات من فروعها في روسيا بشكل مؤقت.

وقال كريس كيمبزينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، في بيان الثلاثاء: "قررت ماكدونالدز إغلاق جميع مطاعمنا مؤقتًا في روسيا وإيقاف جميع العمليات في السوق مؤقتًا".

وفقًا لوثيقة مستثمر، كان هناك 847 موقعًا لماكدونالدز في روسيا بنهاية العام الماضي.

على الصعيد العالمي، يتم تشغيل معظم مواقع ماكدونالدز من قبل مشغلي الامتياز. لكن هذا ليس هو الحال في روسيا، حيث تدير الشركة 84٪ من المواقع، وفقًا للوثيقة.

ووفقًا للوثيقة، شكلت المطاعم الروسية، إلى جانب 108 مطاعم أخرى في أوكرانيا، تديرها جميعًا ماكدونالدز، 9٪ من عائدات الشركة في عام 2021.

وقال كيمبزينسكي: "في روسيا، نوظف 62 ألف شخص ضخوا قلوبهم وأرواحهم في علامتنا التجارية لماكدونالدز لخدمة مجتمعاتهم. نحن نعمل مع مئات من الموردين والشركاء المحليين والروس الذين ينتجون الطعام لقائمتنا ويدعمون علامتنا التجارية".

"إننا نخدم ملايين العملاء الروس يوميًا الذين يعتمدون على ماكدونالدز. في الثلاثين عامًا التي عملت فيها ماكدونالدز في روسيا، أصبحنا جزءًا أساسيًا من 850 مجتمعًا نعمل فيها".

لكنه أضاف: "في الوقت نفسه، تعني قيمنا أنه لا يمكننا تجاهل المعاناة الإنسانية التي لا داعي لها والتي تتكشف في أوكرانيا".

وأوقفت العديد من الشركات الغربية في العديد من الصناعات عملياتها في روسيا بعد هجوم البلاد على أوكرانيا.