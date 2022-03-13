دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى 140.7 نقطة في فبراير/ شباط 2022، بزيادة قدرها 3.5 نقاط، أي 3.9% عما كان عليه في يناير/ كانون الثاني 2022. وهو أعلى مستوى جديد له على الإطلاق في الشهر الماضي.

كان قطاع الزيوت النباتية، الذي ارتفع بنسبة 8.5%، الأغلى في المؤشر بـ 15.8 نقطة، وهو رقم قياسي جديد. ويعود سبب استمرار قوة الأسعار في الغالب إلى ارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.

في فبراير، ارتفعت الأسعار العالمية لزيت النخيل للشهر الثاني على التوالي بسبب الطلب العالمي المستدام على الواردات والذي تزامن مع انخفاض توافر الصادرات من إندونيسيا، وهي أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم. كما ارتفعت الأسعار العالمية لزيت عباد الشمس بشكل ملحوظ، مدعومة بالمخاوف بشأن الغزو الروسي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات.

كما أدى الارتفاع الشديد في أسعار النفط الخام إلى دعم ارتفاعات الزيوت النباتية.

وارتفعت أسعار جميع الحبوب الرئيسية عن قيمتها في الشهر الماضي. ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 2.1%، مما يعكس إلى حد كبير حالة عدم اليقين الجديدة في الإمدادات العالمية وسط الاضطرابات في منطقة البحر الأسود التي يمكن أن تعيق الصادرات من أوكرانيا وروسيا، وهما مصدران رئيسيان للقمح.

إلى جانب ارتفاع أسعار منتجات الألبان في جميع أنحاء العالم، بسبب الطلب من آسيا والشرق الأوسط. وارتفعت أسعار اللحوم بشكل طفيف بينما انخفضت أسعار السكر.



إليكم نظرة على الإنفوغرفيك أعلاه لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء حتى فبراير 2022 والارتفاع المستمر على مدار العام الماضي لنسب أسعار السلع الغذائية.