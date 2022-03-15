دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الرئيس المصري بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم "للحد من ارتفاع ثمنه"، بعد يوم من إعلان الحكومة عن وضع "خطة طوارىء" للتعامل مع ارتفاع الأسعار التي اتخذت وتيرة لافتة في الأسابيع الأخيرة.

وقال بيان رئاسي، الثلاثاء، إن السيسي وجّه الحكومة "بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم للحد من ارتفاع ثمنه وقيام مباحث التموين بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة".

وارتفع سعر رغيف الخبز الحر ضمن موجة تصاعدية في أسعار أبرز السلع الرئيسية، في وقت تبحث مصر عن القمح في الأسواق الدولية مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أكبر موردين للقمح.

كما أمر الرئيس المصري "بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر".

وعقد السيسي اجتماعًا حكوميًا، الثلاثاء، شمل رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والتموين، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الاجتماع تناول "متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم".

بعد اجتماع يوم الاثنين، قال بيان للحكومة المصرية إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نقل توجيهات السيسي "بإعداد خطة للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد".

وكلّف السيسي حكومته بـ"سرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت"، وذلك "لتشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح".