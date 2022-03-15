الحرب الروسية على أوكرانيا تدفع العالم إلى حافة أزمة غذاء

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يحذر العديد من الخبراء والمنظمات من أن العالم يتجه نحو أزمة غذائية قد تؤثر على ملايين الأشخاص إثر الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال سفين توري هولسيثير، رئيس شركة "يارا إنترناشيونال" للمنتجات والأسمدة الزراعية، إن أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة القياسية أجبرت شركته على تقليص إنتاجها من الأمونيا واليوريا في أوروبا إلى 45٪ من طاقتها. ومع وجود القليل من هذين المكونين الزراعيين الأساسيين، فإنه يتوقع آثارًا غير مباشرة على الإمدادات الغذائية العالمية. وأضاف هولسيثير: "ليس الأمر فيما إذا كنا سنواجه أزمة غذائية. إنها كم ستكون هذه الأزمة كبيرة".

بعد أسبوعين من غزو روسيا لأوكرانيا، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية الرئيسية المنتجة في المنطقة بشكل كبير. المشكلة الأكبر هي القمح، وهو من المؤن الأساسية. الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، اللتين تشكلان معًا ما يقرب من 30٪ من تجارة القمح العالمية، معرضة الآن للخطر. سجلت أسعار القمح العالمية أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

مشكلة رئيسية أخرى هي الوصول إلى الأسمدة. من الضروري للمزارعين تحقيق أهدافهم الإنتاجية للمحاصيل، وقد أصبحت أكثر كلفة من أي وقت مضى، حيث توقفت الصادرات من روسيا. كما انخفض الإنتاج في أوروبا بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهو مكون رئيسي في الأسمدة القائمة على النيتروجين مثل اليوريا.

يدق الوضع أجراس الإنذار لخبراء الصحة العالمية. كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا والزيوت النباتية.

قال وزراء الزراعة من دول مجموعة السبع، الجمعة، إنهم "ما زالوا مصممين على القيام بما هو ضروري لمنع أزمة الغذاء والاستجابة لها".

لكن خوفًا من النقص، تتجه البلدان بالفعل إلى الداخل، مما قد يترك في النهاية كميات أقل من الغذاء للمحتاجين.

حظرت مصر لتوها تصدير القمح والدقيق والعدس والفول وسط مخاوف متزايدة بشأن احتياطيات الغذاء في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. شددت إندونيسيا أيضًا قيود التصدير على زيت النخيل، وهو أحد مكونات زيت الطهي وكذلك في مستحضرات التجميل وبعض السلع المعبأة مثل الشوكولاتة. إنها أكبر منتج في العالم.

ودعا وزراء مجموعة السبع الدول إلى "إبقاء أسواقها الغذائية والزراعية مفتوحة والحذر من أي إجراءات تقييدية غير مبررة على صادراتها".

روسيا وأوكرانيا والإمدادات الغذائية العالمية

حتى قبل أن تشن روسيا حربًا في أوكرانيا، كان نظام الغذاء العالمي متوترًا. أدت سلاسل التوريد المزدحمة وأنماط الطقس التي لا يمكن التنبؤ بها - غالبًا نتيجة لتغير المناخ - إلى دفع أسعار الغذاء بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عقد من الزمان. كانت القدرة على تحمل التكاليف مشكلة أيضًا بعد أن ترك الوباء الملايين عاطلين عن العمل.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر إن عدد الأشخاص على حافة المجاعة قفز إلى 44 مليونًا من 27 مليونًا في 2019.

إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، اللذين يلعبان دورًا حاسمًا، من شأنه أن يجعل الوضع أسوأ. تراجعت أسعار القمح العالمية عن مستوياتها المرتفعة القياسية في الأيام الأخيرة، لكنها ظلت مرتفعة. من المتوقع أن تظل على هذا النحو لبعض الوقت، وفقًا لمحلل السلع في Rabobank كارلوس ميرا.

سيعطل القتال موسم زراعة القمح، الذي يوشك أن يبدأ في أوكرانيا. ليس من الواضح إذا سيكون هناك عدد كافٍ من المزارعين لحرث الأرض، حيث يحمل الناس في البلاد السلاح - أو ما إذا كانوا سيتمكنون من الوصول إلى الآلات والمنتجات الأساسية الأخرى التي تصل عادةً عبر موانئ البحر الأسود.

أصبح الحصول على منتجات من روسيا في السوق العالمية أكثر صعوبة أيضًا، لأن الشركات لا تريد المخاطرة بالتعرض للعقوبات أو التعامل مع لوجستيات السفر بالقرب من منطقة حرب.

تعتبر روسيا وأوكرانيا بمثابة سلة غذاء لدول الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء التي تعتمد على الواردات. سوف يتضرر الكثيرون نتيجة لذلك.

ارتفاع تكاليف الأسمدة

تتجاوز الأزمة القمح والزيوت. تعد روسيا، إلى جانب حليفتها بيلاروسيا، مصدرًا رئيسيًا للأسمدة اللازمة لزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل.

يتسبب سعر الغاز الطبيعي في تفاقم المشكلة. يحتاج منتجو الأسمدة خارج روسيا وبيلاروسيا إلى الغاز لصنع منتجات قائمة على النيتروجين مثل اليوريا، والتي تُستخدم عند زراعة المحاصيل لزيادة إنتاجها.

لكن هولسيثير، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا"، قال إن التكاليف أصبحت مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن استمرار العمليات على نطاق واسع. إنه غير متأكد من متى سيعود الإنتاج الأوروبي بكامل طاقته مرة أخرى.

لدى المزارعين الحافز الآن لدفع ما يحتاجون إليه للحصول على الأسمدة، لأن أسعار منتجاتهم آخذة في الارتفاع أيضًا. ومع ذلك، ليس كل شخص لديه هذا الخيار. تم تداول اليوريا بالقرب من 1000 دولار للطن المتري، أي حوالي 4 أضعاف السعر في بداية عام 2021، وفقًا لكريس لوسون، رئيس الأسمدة في مجموعة CRU Group.

قد تواجه البلدان التي ليس لديها إنتاج محلي للأسمدة صعوبة أيضًا في الوصول إليها، مع عواقب وخيمة على نظام الغذاء العالمي.

العواقب

قال وزراء الزراعة في مجموعة السبع، الجمعة، إن بلادهم ستستفيد من المساعدات الإنسانية حيثما أمكنها ذلك للتخفيف من تداعيات الحرب. لكنها قد تتعثر أيضًا بسبب ندرة الإمدادات وارتفاع الأسعار.

قال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، في تقرير بصحيفة واشنطن بوست: "إذا ظلت الحقول الأوكرانية دون استخدام هذا العام، فستضطر وكالات الإغاثة إلى البحث عن أسواق جديدة للتعويض عن خسارة بعض أفضل أنواع القمح في العالم، والقيام بذلك سيأتي بتكلفة مبالغ فيها إلى حد كبير".

وأشار بيسلي إلى أن القمح الأوكراني كان أيضًا ضروريًا لإطعام السكان في البلدان الأخرى التي تواجه صراعات، بما في ذلك أفغانستان والسودان واليمن. ومع ذلك، ستشعر حتى البلدان المتقدمة بآثار أزمة الغذاء.