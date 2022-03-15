مدريد، إسبانيا (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت متأخر من الإثنين، في مقابلة تلفزيونية، إن السلطات الإسبانية صادرت يختا قيمته 140 مليون دولار "لأحد كبار الأوليغارشية" - نخبة الأثرياء - في روسيا، في ميناء برشلونة. وذلك دون أن يعلن اسمه.

وصرح سانشيز لقناة La Sexta TV الإسبانية: "لقد صادرنا يختًا لأحد كبار الأوليغارشية. نحن نتحدث عن يخت نقدر قيمته بـ 140 مليون دولار... يبلغ طوله 85 مترًا (279 قدمًا)".

وقالت وزارة النقل الإسبانية، في بيان، إن اليخت يحمل اسم "فاليري" وتريد السلطات الإسبانية تحديد ما إذا كان مملوكًا أو يتحكم فيه شخص أو شركة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البيان إن هذا هو أول "تجميد مؤقت" لليخت فيما يتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي تنفذها مديرية البحرية التجارية، وهي وكالة تابعة لوزارة النقل.

وقال بيان الوزارة إن اليخت الفاخر كان جاهزًا للإبحار بعيدًا عن ميناء برشلونة، حيث تم إرسائه في منشآت MB92، وهي شركة تقوم بإصلاح وصيانة اليخوت الفاخرة.

وأضاف سانشيز إن إسبانيا ستتصل بأجهزة المخابرات والإدارات الاقتصادية للدول الحليفة في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى لمحاولة تحديد ملكية اليخت.

وأشار سانشيز إلى أن "الأمر معقد لأن هؤلاء أشخاص لديهم شركات وسيطة"، في إشارة إلى الأوليغارشية. لكنه أضاف "سيكون هناك المزيد".

وقالت وزارة النقل: "إذا كانت السفينة، كما هو مشتبه به، ملكًا لشخص أو شركة مدرجة في قائمة عقوبات (روسيا) من قبل المجلس الأوروبي، فسيتم تجميد اليخت الفاخر حتى (صدور) أوامر أخرى".

وبحسب الوزارة، صادرت السلطات الثلاثاء بشكل مؤقت أيضًا يختًا ثانيًا لتحديد ما إذا كان مالكه خاضعًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا.

وتحفظ المسؤولون في ميناء بالما دي مايوركا، الثلاثاء الماضي، على اليخت الثاني، "ليدي أناستازيا"، بعد أقل من 24 ساعة من استيلاء المسؤولين مؤقتًا على اليخت الفاخر الأول.

كلاهما يبحران تحت علم سانت فنسنت وجزر غرينادين. ويبلغ طول "ليدي أناستازيا" 48 مترًا (157 قدمًا).