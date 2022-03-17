تركيا تتصدر هذه الدول بنسبة ارتفاع أسعار العقارات في 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت "نايت فرانك"، شركة الاستشارات العقارية المستقلة مؤشر الأسعار العالمية لتتبع أداء 56 سوقًا رئيسيًا عقاريًا حول العالم، لإحصاءات الربع الرابع من عام 2021، وذلك باستخدام بيانات رسمية من البنوك المركزية أو مكاتب الإحصاء الوطنية في كل دولة.

وبناء على نتائج التقرير، ارتفعت أسعار العقارات السكنية على الصعيد العالمي بمعدل بلغت نسبته %10.3 في عام 2021. حيث تشير توقعات الخبراء بأن عام 2022 سيشهد ارتفاعًا صامتًا مع تصاعد المخاطر.

وذكر التقرير أن ما يقرب من نصف الدول والمناطق التي تم تتبعها بواسطة المؤشر سجلت على أساس النمو الاسمي في الأسعار السنوية أكثر من 10٪، وشمل ذلك دول مثل أمريكا والمملكة المتحدة. كما ذكر بأن أزمة أوكرانيا ستؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي، لتهدئ في المقابل توقعات أسعار العقارات السكنية الدولية. من ناحية أخرى، قد يقلل أيضًا من عدد وسرعة ارتفاع أسعار الفائدة التي كانت بعض البنوك المركزية تعتمدها في آلية تسعيرها قبل أسابيع قليلة فقط.

تتصدر تركيا مؤشر أسعار المنازل بالقيمة الاسمية حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 59٪ في عام 2021. ومع ذلك، عند اقتطاع معدل التضخم التركي الذي بلغ 36٪ في نهاية عام 2021 (و54٪ بنهاية فبراير 2022) تعتبر أستراليا متقدمة بالقيمة الحقيقية لنسبة نمو الأسعار بمعدل 17.5٪. ومن بين الدول، شهدت دولة عربية من بين ثلاثة أسواق فقط انخفاضًا في الأسعار لعام 2021 وهي المغرب لتنضم إلى ماليزيا ومالطا.

وأضاف التقرير، بأن الأسواق العشرة التي شهدت أعلى زيادة في أسعار المساكن منذ بداية الوباء هي إلى حد كبير من الأسواق المتقدمة، حيث تدخلت الحكومات لدعم الاقتصاديات، وفي بعض الحالات، دعم أسواق الإسكان عن طريق عطلات الرهن العقاري أو برامج الدعم.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة الدول الـ 10 الأولى المصنفة بأعلى نسب الارتفاع السنوي في أسعار العقارات السكنية بحسب تصنيف "مؤشر أسعار المنازل العالمية" في 2021.