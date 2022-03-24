تفاعل على إعلان بوتين بيع الغاز بـ"الروبل" الروسي بدل الدولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه بيع الغاز الروسي لمن وصفها بـ"الدول غير الصديقة" بعملة الروبل الروسية عوضا عن الدولار أو اليورو.

الخضة الأولى التي أحدثها قرار #بوتين أفقدت الدولار واليورو في يوم واحد تقدما حققه خلال أكثر من شهر، الروبل حقق اليوم تقدماً بنسبة 8% خلال فترة عمل البورصة .. والعيون تتسمر على سعر الغاز ! https://t.co/tUp18poMH6

ونقل تلفزيون روسيا اليوم على لسان بوتين قوله "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن "موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز".

القرار الذي اتخذه #بوتين اليوم غيّر الكثير من المعادلة : امر ببيع الغاز الروسي وباقي السلع الروسية الى الدول (غير الودية) حصراً بالروبل ، هذا يعني ستضطر هذه الدول شراء الروبل الروسي مما ادى الى ارتفاع ملحوظ في سعر الروبل وبعد القرار مباشرةً

وأكد الرئيس الروسي وفقا لتقرير التلفزيون أن "بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا".

عقوبات الغرب على روسيا مازالت رمزية، ومطالبة بوتين الدول غير الصديقة بأن تدفع إيرادات الغاز الروسي بالروبل الروسي لاتقل رمزية عن هذه العقوبات، وستشكل مشكلة لروسيا لأنه ليس من صالح روسيا ارتفاع الروبل فوق حد معين. من سيقوم بالتحويل هو البيوت التجارية وليس الحكومات الأوروبية! https://t.co/IH6VHpbfi3

ويذكر أنه وفي أوائل عام 2008، كان الدولار الأمريكي يساوي ما يقرب من 25 روبل. انخفضت قيمة العملة الروسية بشكل كبير منذ ذلك الحين، ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ردا على غزو أوكرانيا إلى انهيارها. فقد أصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبل في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10٪ وسجلت مستوى قياسيا جديدا.

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وجاء التراجع الأخير بعد أن منع البنك المركزي الروسي المواطنين من شراء العملات الصعبة وأمر البنوك بوضع حد للسحب من حسابات العملات الأجنبية عند 10 آلاف دولار للأشهر الست المقبلة، وهي خطوات قد تساعد في الحفاظ على بعض احتياطيات البلاد من الدولار ودعم الروبل.