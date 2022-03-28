أمازون تدخل عالم التسوق عبر المتاجر الفعلية.. ما الذي تخطط له؟

رئيس خدمات ويب أمازون: الشركة لا تزال متميزة في المنافسة مع الشركات الناشئة

العثور على نحو 600 طرد من أمازون في أحد الحقول بأمريكا.. والشرطة تحقق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يتطلب عادة توفير المال بعض الجهد الإضافي: قص القسائم، البحث عن رمز ترويجي والاشتراك في قائمة بريد إلكتروني ...

لكن أمازون تجعلنا أحيانًا ننقر على مربع لتوفير المال؟ فما قصة هذه "القسيمة" البرتقالية أسفل السعر في متجر أمازون عبر الإنترنت؟

لماذا تجعلنا أمازون ننتقل إلى الخطوة الإضافية المتمثلة في النقر على مربع من أجل "توفير دولارين عند استعمال هذه القسيمة؟" لماذا لا يتم استخدام القسيمة تلقائيًا؟

تكمن الإجابة في الطريقة الدقيقة والفعالة للغاية التي تستخدم بها أمازون والمتاجر الأخرى سيكولوجية التسوق للتأثير على قرارات الشراء لدينا.

التخلي عن عربة التسوق

من خلال جعلنا ننقر على مربع، تأمل أمازون في تجنب مشكلة "التخلي عن عربة التسوق" - عندما يضيف المتسوقون شيئًا ما إلى عربة التسوق الافتراضية الخاصة بهم ولكن لا ينتهي بهم الأمر بشرائه.

هذا تحد كبير لتجار التجزئة عبر الإنترنت. إنهم يفقدون مليارات الدولارات من المبيعات المحتملة سنويًا بسبب تفكير المتسوقين مرتين قبل شراء منتج.

تم التخلي عن حوالي 70٪ من عربات التسوق عبر الإنترنت التي تحتوي على عنصر واحد على الأقل في نهاية المطاف، وفقًا لمعهد Baymard ، وهو شركة استشارية للتجارة الإلكترونية مقرها كوبنهاغن.

السبب الرئيسي وراء انسحاب العملاء وفقًا للشركة هو أنهم كانوا يتصفحون فقط ولم يكونوا مستعدين لإجراء عملية شراء.

لذلك تبحث الشركات عن أساليب الإقناع لجذب المتسوقين للمتابعة والنقر على زر "شراء".

بذل "الجهد" في التسوق عبر الإنترنت

يقول خبراء التسويق إن تكتيك أمازون لعرض خيار القسيمة، بدلاً من مجرد عرض سعر مخفض تلقائيًا، يمنح المتسوقين حافزًا إضافيًا لإجراء عملية الشراء على الفور.

يريد العملاء أيضًا أن تتم مكافأتهم على الجهد الذي بذلوه في التسوق. قد لا يكون النقر على مربع أمرًا كبيرًا - ولكنه يحدث فرقًا.

قالت تامارا ماسترز، الأستاذة المساعدة للتسويق في كلية ديفيد إكليس للأعمال بجامعة يوتا، والتي تدرس علم نفس التسوق، إن صندوق قسائم أمازون يضع العملاء في دور أكثر نشاطًا وانخراطًا في الحصول على مكافأة، مما يجعلها أكثر عمقًا بالنسبة لهم.

وأضافت أنه من خلال رؤية مربع القسيمة والنقر عليه بوعي، بدلاً من مجرد خصم القسيمة تلقائيًا، "يمكن توقع الشعور بالمكافأة بشكل أكثر حدة".

تعتبر هذه فائدة لشركة أمازون على المدى الطويل. وقالت إنه عندما يشعر المستهلك بالمكافأة بعد بذل جهد في الشراء، "يكون أكثر استعدادًا للشراء وأكثر استعدادًا لدفع المزيد" في المستقبل.

صفحات القسائم

وقالت أمازون في بيان إن قسائمها سهلة القطع. وصندوق القسائم هو مجرد إحدى الطرق التي تستهدف بها أمازون المتسوقين الباحثين عن صفقات جيدة.

لدى أمازون أيضًا صفحة مستقلة على موقعها على الإنترنت لكوبونات على ماركات مختارة. إذا انتقل المتسوقون إلى الصفحة، فيمكنهم قص القسائم افتراضيًا ولا يتعين عليهم اتخاذ الخطوة الإضافية المتمثلة في تحديد المربع.

تم تصميم نهج أمازون للوصول إلى المتسوقين الذين سيتسوقون حصريًا بناءً على العلامات التجارية التي تقدم قسائم تختلف عن المنتجات المعروضة بخصومات أو عروض الأسعار الترويجية.

يساعد وجود صفحة مخصصة للقسائم أيضًا في ضمان بقاء مستخدمي القسائم على موقع أمازون ويبعدهم عن استخدام مواقع الكوبونات الشهيرة مثل Groupon والتي يمكن استبدالها عند أي بائع تجزئة.."