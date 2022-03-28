دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، ألا بديل عن النفط الروسي إلا إذا كان هناك دولة تستطيع إنتاج 10 مليارات برميل، مشيرا إلى أن موسكو عضو مهم في تحالف "أوبك +"،حسبما قال في منتدى "المجلس الأطلسي للطاقة" الإثنين.

وقال المزروعي: "تحالف "أوبك +" مستمر ويجب ألا نسمح للسياسة بأن تتدخل به"، وتابع: "روسيا عضو مهم في تحالف "أوبك +" وبعيدا عن السياسة فهذا الثقل مطلوب اليوم"، على حد تعبيره.

وأضاف الوزير الإماراتي قائلا: "لا نرى أن أحدا يستطيع أن يعوض وجود روسيا إلا إذا كان جاهزا لإنتاج 10 مليارات برميل"، حسب قوله.

وأردف المزروعي قائلا: "نحن نستثمر ونرفع إنتاجنا إلى 5 ملايين برميل وكنا نقول ذلك عندما كان الآخرون يقولون: "لا يجب أن تستثمروا".. وقد كنا حكماء بهذا القرار لأنن نرى اليوم الحاجة له ونحن مستمرون بذلك"، حسب تعبيره.

وأوضح الوزير الإماراتي قائلا: " لكن الأمر لا يعني أننا سنغادر تحالف "أوبك +" أو أننا سنقوم بتصرف أحادي بل سنعمل مع هذه المجموعة للتأكد من استقرار الأسواق"، على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الطلب الأمريكي الملح من السعودية والإمارات لرفع إنتاجهما من النفط لتخفيض أسعار النفط في ظل العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي نتيجة غزو موسكو لأوكرانيا.