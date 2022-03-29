القاهرة، مصر (CNN)-- يستهدف المجلس القومي للمرأة، استفادة 500 ألف سيدة من تطبيق تحويشة، وذلك من سيدات القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة خلال العام الجاري، بهدف نشر الثقافة المالية بين السيدات في الأرياف وتحقيق الشمول المالي من خلال إنشاء مجموعة للادخار والاقتراض عبر الهواتف، على أن يتم زيادتهن إلى 1.2 مليون سيدة خلال 3 سنوات.

وأطلق المجلس القومي للمرأة، خلال احتفالية المرأة المصرية، الأسبوع الماضي، تطبيق تحويشة، بالشراكة مع البنك المركزي، لمساعدة السيدات وفتيات القرى المختلفة في محافظات مصر على الادخار.

قالت إنجي اليماني، منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، إن الفكرة من إطلاق تطبيق "تحويشة" هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع.

وتأسس المجلس القومي للمرأة عام 2000، ليمثل آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تقوم باقتراح السياسات العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية للنهوض بالمرأة وتفعيل دورها، ومن ضمن المشروعات التي يعمل عليها المجلس مشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، والذي يهدف إلى تعزيـز التمكين الاقتصادي للمرأة وتدعيم فكرة مجموعـات الادخار والإقراض والرقمنـة واسـتخدام وسـائل التكنولوجيا الحديثة، حسب الموقع الرسمي للمجلس.

وأضافت "اليماني"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أما بالنسبة لتشغيل التطبيق، أن المجلس القومي سيقوم بتدريب الميسرات المالية وتزودين بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة 3 سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وكارت ميزة للدفع الإلكتروني، منوهة إلى أن الحساب البنكي مرتبط بـ3 أساور إلكترونية تكون في حوزة المسؤولين عن الجمعية.

وتابعت أنه سيتم تسجيل بيانات سيدات كل مجموعة إلكترونيًا من خلال عمل مسح لبطاقة الرقم القومي على التطبيق، لتوفير الوقت والجهد، وتجنب الادخال الخاطئ للبيانات بما يحقق ضمان دقة البيانات وسرعة التسجيل.

وينفذ المجلس القومي للمرأة، مشروع لتدريب الميسرات المالية بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، بهدف نشر الثقافة المالية ورفع الوعي للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية، بحسب بيان رسمي.

أما عن كيفية سداد الأموال بمجموعات الادخار، قالت إنجي اليماني، إن كل سيدة تشارك بمجموعات الادخار سيصدر لها كارت المدفوعات "ميزة"، على أن تتولى الميسرة المالية بالمجلس شحن الكارت للسيدات، لتنفيذ كافة معاملاتها المالية سواء تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض وكذلك تلقي الأموال التي تم ادخارها، لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث يقمن السيدات بكل مجموعة بالادخار سويًا ومن خلال الأموال التي يتم ادخارها يستطيع السيدات الاقتراض-وفقًا لشروط معينة- وسداد أموال أسبوعية للتكافل.

والميسرات المالية هن موظفات بالمجلس القومي للمرأة، يتولن توعية مساعدة السيدات على الادخار والاستفادة من القروض وكيفية سدادها، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وذكرت "اليماني"، أن مدة دورة كل مجموعة 52 أسبوعًا، وفي نهاية كل دورة يتم توزيع أموال هؤلاء السيدات اللاتي ادخروها عليهن، بالإضافة إلى الأرباح والمبالغ التي تم تحصيلها والرسوم الإدارية على القروض، وفائدة البنك السنوية.

وبالنسبة لنشر تطبيق تحويشة، كشفت منسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، عن استهداف المجلس 2000 سيدة بكل قرية من خلال الميسرات المالية بالمجلس، واللاتي يتولن عقد جلسات أسبوعيًا مع السيدات بالقرى التثقيف المالي للسيدات للتوعية بكيفية إعداد الميزانية وكيفية الادخار وكذلك كيفية الحصول على القرض، بالإضافة إلى دورات أخرى عن كيفية إنشاء مشروعات صغيرة بين مجموعات من السيدات وإمدادهن بأفكار للمشروعات صديقة للبيئة.

أوضحت أن المجلس القومي للمرأة يستهدف نشر تطبيق تحويشة في القرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة، عبر تعيين مشرف بكل محافظة يتولى قيادة تطبيق المشروع بمحافظته، ويحدد القرى المستهدفة، وفي كل قرية يتم تدريبة مشرفة ميدانية على مجموعة من الميسرات المالية اللاتي يقمن بتشكيل مجموعات السيدات، وبالتالي يتولى المجلس تدريب عدد كبير من السيدات لنشر التثقيف المالي.

وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عام 2019 مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وذكرت "اليماني"، أنه تم تطبيق نموذجًا من مجموعات الادخار والاقتراض عبر تطبيق تحويشة في قريتين بالبحيرة والمنيا، وذلك بعد إطلاقه تجريبيًا يوم 23 مارس الجاري، وخلال الأسبوع المقبل سيتم نشر التطبيق في المحافظات المستهدفة لتحقيق الشمول المالي، مستهدفين استخدام 500 ألف سيدة تسجل بالتطبيق خلال العام الجاري، على أن يتم زيادتهن إلى 1.2 مليون سيدة خلال 3 سنوات.

أكدت إنجي اليماني، أن الهدف من جهود المجلس القومي للمرأة هو نشر الثقافة المالية بين السيدات في القرى والأرياف وتحقيق الشمول المالي من خلال فتح حسابات بنكية للسيدات في الأرياف، وفي الوقت نفسه فأن الميسرة المالية أصبحت بمثابة وكيلة مصرفية أو بنك متنقل تتولى فتح الحساب لكل سيدة وتستطيع شحن الأموال الخاصة بهم من خلال الموبايل.