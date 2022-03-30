بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت ألمانيا "إنذارا مبكرا"، الأربعاء، بسبب نقص محتمل في الغاز الطبيعي بعد أن قالت روسيا إنها تريد أن تأخذ ثمن الغاز بالروبل الروسي وهددت بقطع الإمدادات إذا لم يحدث ذلك.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هابيك، في مؤتمر صحفي له في برلين، إن مرحلة التحذير الحالية ذات طبيعة وقائية وأشار إلى أن الحكومة الألمانية ستفرض رقابة إضافية على إمدادات الغاز.

وفي الوقت الذي يعتبر التحذير، المستوى الأولى من مستويات الأزمة، إلا أنه لا يتضمن قيودا على إمدادات الحكومة، وطالب هابيك الشركات والمستهلكين بترشيد استخدام الغاز، وأشار إلى أن نسبة تخزين الغاز في ألمانيا تبلغ 25%.

وأضاف الوزير الألماني: "لا يوجد نقص في إمدادات الغاز حاليا"، وتابع: "إلا أننا يجب أن نتخذ إجراءات احترازية لنكون جاهزين لأي تصعيد روسي"، حسب قوله.

وازدادت المخاوف من أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن ألمانيا بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيع الغاز للدول "غير الصديقة" بالروبل بدلا من الدولار أو اليورو المتفق عليهما في عقود الإمداد، واعتبرت برلين، وهي أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا، إعلان بوتين "ابتزازا".

وقال الوزير الألماني الإثنين: "الدفع بالروبل غبر مقبول"، وأضاف قائلا: "لا يوجد انقسام، موقف مجموعة الدول السبع واضح، يجب الالتزام بالعقود"، حسب قوله.