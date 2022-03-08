من إعلان بايدن حظر النفط والغاز الروسي في أمريكا، ورسالة اعتذار الأمير حمزة إلى الملك عبدالله عن "فتنة الأردن"، وتعليق البيت الأبيض على احتمال زيارة بايدن إلى السعودية، مرورًا بالحرف "Z" الذي أصبح رمزًا للغزو الروسي ودعم بوتين، وصولا إلى تبرع عارضة الأزياء جيجي حديد بأرباح أسبوع الموضة لإغاثة أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب له الثلاثاء، حظر استيراد جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك "يستهدف الشريان الرئيسي لاقتصاد روسيا"، و"ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".
أصدر الديوان الملكي الأردني، بيانا الثلاثاء، أعلن فيه تلقي الملك عبدالله الثاني رسالة من الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، الذي قدم فيها اعتذاره و"يقر بخطئه" عن "قضية الفتنة"، بحسب الديوان.
من المستحيل عدم ملاحظة أن العديد من السيارات الروسية التي تغزو أوكرانيا تحمل علامة مميزة. الشاحنات والدبابات والمركبات القتالية والهندسية واللوجستية تتقدم من خلال أوكرانيا رُسم عليها الحرف "Z" المطلي بشكل واضح باللون الأبيض. لقد لاحظ الناس الذين يتعرضون للغزو ذلك.