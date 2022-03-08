من إعلان بايدن حظر النفط والغاز الروسي في أمريكا، ورسالة اعتذار الأمير حمزة إلى الملك عبدالله عن "فتنة الأردن"، وتعليق البيت الأبيض على احتمال زيارة بايدن إلى السعودية، مرورًا بالحرف "Z" الذي أصبح رمزًا للغزو الروسي ودعم بوتين، وصولا إلى تبرع عارضة الأزياء جيجي حديد بأرباح أسبوع الموضة لإغاثة أوكرانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

بايدن يعلن حظر واردات الطاقة الروسية في أمريكا: "الدفاع عن الحرية سيكلفنا"

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب له الثلاثاء، حظر استيراد جميع واردات روسيا من النفط والغاز والطاقة، مشيرًا إلى أن ذلك "يستهدف الشريان الرئيسي لاقتصاد روسيا"، و"ضربة قوية أخرى لآلة بوتين الحربية".



الديوان الملكي الأردني ينشر رسالة اعتذار من الأمير حمزة إلى الملك عبدالله عن "قضية

أصدر الديوان الملكي الأردني، بيانا الثلاثاء، أعلن فيه تلقي الملك عبدالله الثاني رسالة من الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق، الذي قدم فيها اعتذاره و"يقر بخطئه" عن "قضية الفتنة"، بحسب الديوان.



هل سيزور بايدن السعودية أو يتصل بمحمد بن سلمان؟.. البيت الأبيض يجيب

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عدم وجود خطط لأن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية أو التحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



ليس من الأبجدية الروسية.. كيف أصبح الحرف "Z" رمزًا للغزو الروسي ودعم بوتين؟

من المستحيل عدم ملاحظة أن العديد من السيارات الروسية التي تغزو أوكرانيا تحمل علامة مميزة. الشاحنات والدبابات والمركبات القتالية والهندسية واللوجستية تتقدم من خلال أوكرانيا رُسم عليها الحرف "Z" المطلي بشكل واضح باللون الأبيض. لقد لاحظ الناس الذين يتعرضون للغزو ذلك.



عارضة الأزياء جيجي حديد تتبرع بأرباح أسبوع الموضة لإغاثة أوكرانيا

أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، أنها ستتبرع بجميع أرباح شهر الموضة التي حققتها من أجل جهود الإغاثة في أوكرانيا.