مصدر لـCNN: بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط

(CNN)-- قال مصدر لشبكة CNN إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس سحب كمية قياسية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط للولايات المتحدة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف المصدر المطلع على المداولات إن الخطة المطروحة للدراسة تتضمن سحب حوالي مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لأشهر المقبلة.

وتابع أن الرئيس الأمريكي قد يعلن قراره، الخميس، حيث من المقرر أن يدلي بتصريحات من البيت الأبيض بشأن أسعار الوقود.

يذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا أثار اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما، في وقت سابق من الشهر الجاري، جراء الأزمة الأوكرانية.

وأعلن بايدن الشهر الماضي بالاشتراك مع دول أخرى عن خطة لسحب كميات من الاحتياطات الاستراتيجية للنفط لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما سحب حوالي 60 مليون برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني.