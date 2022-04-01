رد بوتين وارتفاع سعر الروبل أمام الدولار يثير تفاعلا.. وفيصل القاسم يعلق

اقتصاد
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بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي، الخميس، ليصل إلى 81.75 روبل مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد وصوله لمستويات قياسية وصلت لـ117 روبل للدولار الواحد بعد إعلان العقوبات الغربية على روسيا.

ودفع ارتفاع سعر صرف الروبل أمام الدولار، تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، حيث قال إنه ووفقًا للمرسوم الموقع حديثًا بشأن تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة"، ستحتاج الشركات إلى امتلاك حسابات في البنوك الروسية ودفع العقود بالروبل.

وفي رد على تصريحات بوتين قال وزيرا الاقتصاد الألماني والفرنسي، الخميس، إنهما ملتزمان بالاتفاقيات القائمة مع روسيا بشأن سداد مدفوعات إمدادات الغاز الروسي باليورو فقط.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، إن بريطانيا لن تقبل طلب الرئيس الروسي بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مضيفا أن وزير الطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ أوضح أن "هذا ليس شيئًا ستنظر فيه المملكة المتحدة".

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