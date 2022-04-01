بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي، الخميس، ليصل إلى 81.75 روبل مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد وصوله لمستويات قياسية وصلت لـ117 روبل للدولار الواحد بعد إعلان العقوبات الغربية على روسيا.

حسب مراسل صحيفة الوال ستريت الامريكية بالمانيا: شعبية بوتين داخل روسيا ارتفعت من ٧١٪ قبل أزمة اوكرانيا إلى ٨٣٪ منذ بدء العمليات العسكرية في اوكرانيا تعليق: هناك شئ غريب يحدث الروبل الروسي يستعيد قيمته وشعبية بوتين ترتفع👇:هل هو خطأ بحسابات امريكا والناتو أم أن الوقت لا زال مبكر https://t.co/5hxbjt0rMU

ودفع ارتفاع سعر صرف الروبل أمام الدولار، تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، حيث قال إنه ووفقًا للمرسوم الموقع حديثًا بشأن تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة"، ستحتاج الشركات إلى امتلاك حسابات في البنوك الروسية ودفع العقود بالروبل.

إذا ظل الروبل الروسي يرتفع مقابل الدولار بهذه السرعة لا استبعد ان يوجه بوتين رسالة شكر لامريكا والغرب على عقوباتهم لأنها دعمت الروبل بشكل ملحوظ. صب عمي صب

وفي رد على تصريحات بوتين قال وزيرا الاقتصاد الألماني والفرنسي، الخميس، إنهما ملتزمان بالاتفاقيات القائمة مع روسيا بشأن سداد مدفوعات إمدادات الغاز الروسي باليورو فقط.

🚨 الروبل الروسي يواصل الارتفاع ويمحو خسائر الحرب: ⭕️ كان الدولار الأمريكي = 120 روبل ⭕️ الآن الدولار الأمريكي = 85 روبل 🚨 تذكرت مقولة بعض المحليين #بوتين وقع في مستنقع #أوكرنيا

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، إن بريطانيا لن تقبل طلب الرئيس الروسي بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مضيفا أن وزير الطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ أوضح أن "هذا ليس شيئًا ستنظر فيه المملكة المتحدة".