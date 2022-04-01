سامسونغ ستسمح لمستخدمي غالاكسي بإصلاح أجهزتهم الخاصة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصبحت سامسونغ أحدث شركة تقنية تمنح العملاء القدرة على إصلاح أجهزتهم المحمولة وسط ضغوط من المستهلكين والمنظمين وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخفيف القيود على إصلاح المنتجات.

أعلنت الشركة، الخميس، عن برنامج جديد سيسمح لمستخدمي بعض أجهزتها الرئيسية من طراز غالاكسي بإصلاح منتجاتهم الخاصة، مما يمنحهم مع بعض الشركات التابعة لجهات خارجية إمكانية الوصول إلى قطع الغيار الأصلية وأدوات الإصلاح وأدلة الإصلاح المرئية للمرة الأولى. في السابق، كان على مستخدمي سامسونغ الاعتماد على خدمة الإصلاح الداخلية للشركة لإصلاح الأجهزة.

سيكون البرنامج الجديد متاحًا لأول مرة اعتبارًا من هذا الصيف لمستخدمي عائلة منتجات Galaxy S20 و S21 ، و Galaxy Tab S7 + ، ولكن ليس لأصحاب تشكيلة S22 . قالت الشركة إنها تتعاون مع iFixit ، وهو مجتمع إصلاح عبر الإنترنت يعمل مع Motorola على برنامج إصلاح ذاتي مماثل.

في نوفمبر، أعلنت أبل عن برنامج يسمى Self Repair Service ، والذي سيوفر قطع غيار لمنتجات Apple ، مثل شاشات العرض والبطاريات ووحدات الكاميرا المتاحة للشراء ويتم منح أي شخص الوصول إلى أدلة الإصلاح. البرنامج، الذي لم يتم إطلاقه رسميًا بعد، سيقتصر على مستخدمي iPhone 12 و iPhone 13 للبدء. قالت شركة Apple سابقًا إن الخدمة ستتوسع لاحقًا لتشمل أجهزة كمبيوتر Mac التي تستخدم شريحة M1 الداخلية الجديدة.

تعرضت شركات مثل Samsung و Apple لانتقادات لاستخدامها تكتيكات تجعل من الصعب على شركات الإصلاح المستقلة الوصول إلى الأجهزة، مثل استخدام ذاكرة أو بطاريات غير قابلة للإزالة، أو ختم الأجهزة بغراء خاص. تجادل الشركات بأن هذا يتم لضمان إصلاح المنتجات بشكل صحيح من خلال خدمات الإصلاح المعتمدة.

قال كايل وينز، الرئيس التنفيذي لشركة iFixit ، لـ CNN إن إعلان سامسونغ الأخير هو "جزء من تغيير جذري حيث يتحرك المصنعون لدعم حقك في الإصلاح".

وأضاف أن إطالة عمر الإلكترونيات أمر ضروري لمستقبل الكوكب، وتزويد المستهلكين بخيارات الإصلاح الذاتي هو خطوة أساسية لتحقيق ذلك.

في الصيف الماضي، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن لجنة التجارة الفيدرالية على وضع قواعد تمنع الشركات المصنعة من فرض قيود على محلات إصلاح الأجهزة المستقلة، وهو مبدأ يُعرف باسم "الحق في الإصلاح". بعد أسبوع، تعهدت اللجنة بـ "إزالة" قيود الإصلاح غير القانونية على العديد من المنتجات، بما في ذلك الهواتف. اكتسبت هذه الدفعة أيضًا قوة جذب بين المنظمين في أوروبا.

قد تحظر اللوائح الجديدة هذه الممارسة وتطلب من جميع مصنعي الهواتف الذكية صنع قطع الغيار والأدوات وأدلة الإصلاح والتشخيصات للإصلاحات خارج الضمان، وجعها متاحة بسهولة أكبر لشركات الطرف الثالث.