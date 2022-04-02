طعام من 120 مطعماً يُحضر في مطبخ واحد في هذه الشركة في دبي

هذا المطعم في هونغ كونغ خال من مخلفات الطعام.. ماذا يفعل بها؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ترفع المطاعم أسعار قائمة الطعام مع نمو الأجور وتأثير التضخم على المكونات والتعبئة والتغليف، لكنها لا تزال تريد أن يشعر العملاء وكأنهم يحصلون على صفقة جيدة.

هذا اقتراح صعب، خاصةً بالنسبة للوجبات والمطاعم السريعة- الأماكن التي تكون الأسعار المنخفضة فيها جزءًا أساسيًا.

خذ على سبيل المثال Applebee's و IHOP المملوكين لـ Dine Brands.

قال جون بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة Dine Brandsخلال مكالمة مع أحد المحللين في شهر مارس: "تعد كلتا علامتنا التجارية من العلامات التجارية القيمة، وهذا أمر مهم بشكل خاص في الوقت الحالي".

وهذا يعني أن أصحاب الامتياز يسيرون "على حبل مشدود.. يحافظون على القيمة لعملائنا بالإضافة إلى حماية هوامشهم." رفعتIHOP و Applebee الأسعار بين ثلاثة وأربعة بالمائة العام الماضي. عادة، ترتفع هذه الأسعار في مكان ما بين واحد وثلاثة بالمائة سنويًا.

إذن كيف تقوم برفع الأسعار وتقنع العملاء في نفس الوقت بأن طعامك رخيص؟

تأمل المطاعم أن يأخذ العملاء في الاعتبار أكثر من السعر المطلق عندما يقررون مكان تناول الطعام. قد يفكرون، على سبيل المثال، في أجواء المطعم، أو كمية الطعام التي يحصلون عليها مقابل المال. وقد يتقبلون أسعارًا أعلى في أحد مطاعمهم المفضلة لأن هذه الأسعار لا تزال أقل من أسعار المنافسين.

مع تطور الموقف، قد يرغب العملاء في إجراء مقارنة لمحاولة التأكد من أنهم لا يدفعون الكثير.

السعر مقابل القيمة

تأمل العلامات التجارية أنه مع ارتفاع الأسعار، سيجري المستهلكون حساباتهم الخاصة - ويكتشفون أنه بعد أخذ جميع الأشياء في الاعتبار، لا تزال الأسعار جيدة.

في Applebee's ، "معادلة القيمة ... هي أكثر بكثير من السعر" ، هكذا قال رئيس الشركة لـ CNN Business. بعض الأماكن ، مثل Domino's ، تتخذ نهجًا مختلفا، حيث ترفع الأسعار على بعض العناصر مع إبقاء البعض الآخر منخفضًا.

تأمل مطاعم Darden ، التي تمتلك Olive Garden و Cheddar's Scratch Kitchen وغيرها من المطاعم، أن يرى العملاء أسعارها معقولة نسبيًا، حتى مع نموها، لأن ارتفاع الأسعار يكون بسيطًا نسبيًا.

تعد دعوة العملاء لمقارنة الأسعار استراتيجية جيدة للشركات الكبرى التي يمكنها إبقاء الأسعار منخفضة.

لكن ذلك قد يدفع العملاء أيضًا إلى تغيير الأمور. إنه وقت جيد للنظر حولك والتأكد من أن الصفقة التي ستحصل عليها لا تزال في الواقع صفقة رابحة.