نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لا يزال سوق الوظائف في حالة جيدة، كما أن الرواتب تنمو بمعدل قوي - رغم أنها ليست بالسرعة الكافية لتعويض ارتفاع الأسعار في كل شيء تقريبًا. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لرفع أسعار الفائدة في مايو بمقدار نصف نقطة.

يقدر المتداولون أنه هناك احتمال بأكثر من 75٪ أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل من نطاقه الحالي البالغ 0.25٪ إلى 0.5٪ ليصبح 0.75٪ إلى 1٪ عندما يختتم البنك المركزي اجتماعه القادم في 4 مايو.

ارتفاع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أمر غير معتاد للغاية. رغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة في كثير من الأحيان بهذه النسبة لتحفيز الاقتصاد، فمن النادر للغاية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشدة. يفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي عادةً الزيادات التدريجية بمقدار ربع نقطة حتى يتمكن من إبطاء التضخم دون زيادة مخاطر حدوث ركود.

في الواقع، كانت المرة الأخيرة التي رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في مايو 2000، حيث كانت فقاعة الإنترنت / التكنولوجيا في ذروتها. قبل ذلك، لم يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ فبراير 1995.

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قال جوزيف بروسولاس، كبير الاقتصاديين في RSM US ، إن تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة سيحفز مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على التصرف بشكل أكثر إلحاحًا في اجتماعهم في مايو.

يجادل آخرون بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتمسك بموقفه حتى بعد شهر مايو.

قال الاقتصاديون في "نومورا" في تقرير يوم الجمعة إنهم يتوقعون استمرار نمو الرواتب بقوة وأن يبلغ معدل البطالة 3.3٪ بحلول نهاية عام 2022. لهذه الأسباب، يتوقع فريق نومورا ارتفاعًا بمقدار نصف نقطة في مايو ويونيو ويوليو.

يتساءل بعض الخبراء عما إذا كان هذا الارتفاع الكبير في نسبة الفائدة سيكون مبالغًا فيه. فبعد كل ذلك، أسعار الفائدة المرتفعة لن تحل مشكلة ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف الجيوسياسية أو الآثار المستمرة للوباء، والتي تؤدي إلى قيود على العرض وارتفاع الأسعار.

قالت ميغان غرين، كبيرة الاقتصاديين في معهد كرول: "لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي فعل أي شيء حيال غزو روسيا لأوكرانيا أو سياسة الصين بشأن فيروس كوفيد". وأضافت "إنني قلقة من أن الاحتياطي الفيدرالي سيرسل الاقتصاد إلى الركود".

وأضافت غرين أن السوق بحاجة إلى إدراك أن هناك عوامل متعددة تؤثر على السوق والاقتصاد الأمريكي. قد تتغير أي توقعات حالية لرفع الأسعار عدة مرات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ولفتت جرين إلى أن الناس سيكونون أفضل حالاً بالنظر إلى معدل البطالة. وإلى أن يبدأ ذلك في الارتفاع بشكل مطرد، قد يكون من الأفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم رفع أسعار الفائدة بشكل حاد للغاية. يمكن أن تدفع معدلات أعلى في الواقع معدل البطالة إلى مستويات أعلى.

وأضافت: "من الصعب تصديق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه رفع أسعار الفائدة ست مرات أخرى هذا العام من دون أن يكون لذلك تأثير على التوظيف". وتابعت "لا أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرًا على رفع أسعار الفائدة بقوة كما يتوقع الناس. قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع. هناك الكثير من عدم اليقين."