(CNN)-- شهدت البورصة المصرية أول عرض استحواذ بقطاع الأغذية والمشروبات في عام 2022، على شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) مقدم من شركة Expedition Investments بسعر مبدئي 5 جنيهات للسهم، وأجمع خبراء أن السعر المقدم أقل من القيمة العادلة للسهم. وقالوا إ159029672159029672نه قد يشهد زيادة عند التقدم بعرض نهائي على السهم، في ظل ما تتميز به الشركة من حصة سوقية مرتفعة في سوق الجبن في مصر، ومرونة سعرية مع ارتفاع التكاليف.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، تلقيها خطابًا من شركة Expedition Investments وهي شركة مؤسسة بالتحالف مع بعض المستثمرين، بإعلان نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي)، للاستحواذ على نسبة أغلبية حتى 90% من إجمالي أسهم رأسمال شركة دومتي، بسعر مبدئي 5 جنيهات للسهم.

قالت إيمان مرعي، رئيس قطاع المستهلكين والرعاية الصحية والصناعة في شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، إن سعر العرض المقدم لشراء شركة دومتي منخفض جدًا مقارنة بالقيمة العادلة للسهم، كما أنه يتداول بقيمة منخفضة كذلك في البورصة المصرية في الوقت الحالي، مضيفة أن سعر السهم ارتفع بنسبة 14% بعد التقدم بعرض الشراء ليقترب من سعر العرض المقدم.

ويرتفع سعر العرض المقدم بنسبة حوالي 27% عن سعر إغلاق سهم شركة دومتي يوم الخميس (3.94 جنيهات)، ويتداول السهم أقل من 5 جنيهات منذ أول مارس/ آذار 2021.

وتوقعت "مرعي"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، رفع سعر العرض المقدم لسهم شركة دومتي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض المقدم والانتهاء من فحص النافي للجهالة، مستندة على استحواذ "دومتي" على حصة 40% من سوق الجبن في مصر، وتحقيق الشركة نتائج أعمال إيجابية خلال عام 2021 علاوة على توقعات بفرص نمو خلال الفترة المقبلة، سواء في قطاع الجبن أو المخبوزات.

وارتفع سهم شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي بنسبة 14.21% خلال جلسة الأحد ليصل إلى مستوى 4.500 جنيهات، قبل أن يتراجع بنسبة 2.22% خلال جلسة الاثنين ليغلق عند مستوى 4.400 جنيهات.

وأشارت إيمان مرعي إلى أن إجمالي آراء المحللين على بلومبرغ لمتوسط القيمة العادلة لسهم شركة دومتي يصل إلى 6 جنيهات، وأتوقع أن يقيم السهم بسعر أعلى قليلًا من توقعات المحللين، مُشيرة في هذا الصدد إلى أن تقييمات الأسهم في البورصة المصرية لا تعكس قيمتها الحالية ولا فرص النمو مستقبليًا في ظل تأثر سوق المال المصري سلبًا بموجة التضخم والأحداث العالمية.

وحققت شركة دومتي، إيرادات بلغت 3.361 مليارات جنيه (1.8 مليون دولار) خلال عام 2021 مقابل 2.996 مليار جنيه (1.6 مليون دولار) خلال عام 2020 بمعدل نمو قدره 12.2%، إلا أن صافي الأرباح تراجع بنسبة 2.2% ليصل إلى 72.4 مليون جنيه (حوالي 4 ملايين دولار) خلال العام الماضي متأثرًا بارتفاع تكلفة البضاعة المباعة نتيجة الارتفاعات العالمية في أسعار الخامات وأكثرها تأثيرًا زيت النخيل (الشورتنج) بنسبة زيادة قدرها 45% واللبن البودر بنسبة زيادة 11%.

وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن هيئة الرقابة المالية قد تشترط على مقدم العرض للاستحواذ على شركة دومتي إعداد دراسة قيمة عادلة لسهم الشركة، نظرًا لأنه رغم أن سعر العرض المقدم 5 جنيهات أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث شهور الماضية، إلا أنه أقل من القيمة العادلة للسهم بنسبة 30%.

وحقق قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بالبورصة المصرية، الذي يتداول به سهم شركة دومتي، تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من عام 2022.

وحول فرص تقديم عرض شراء منافس على شركة دومتي، استبعد "عبد الحكيم"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، تقدم عرض منافس لشراء شركة دومتي، في ظل تقدم عائلة الدماطي، المالكة لشركة دومتي، لعرض الشراء بالتحالف مع مستثمرين آخرين.

وبحسب إفصاح عرض الشراء، فإنه من ضمن المستثمرين أعضاء التحالف مقدم العرض المحتمل على شركة دومتي، عمر محمد الدماطي (رئيس مجلس إدارة الشركة المستهدفة)، ومحمد عمر محمد الدماطي (عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة المستهدفة) وهما مساهمان رئيسيان كمجموعة مرتبطة بالشركة المستهدفة، وهم أعضاء مشاركين بالتحالف بحصص أقلية بالشركة مقدمة العرض.

وقال محمد عبد الحكيم إن قطاع الأغذية والمشروبات بالبورصة المصرية يتميز بمزايا عديدة أبرزها أن مصر سوق استهلاكي ضخم ومعدلات ربحية القطاع مرتفعة علاوة على أنه قطاع دفاعي حيث يتميز بمرونة طلب سعرية ففي حالة ارتفاع السعر لن يؤثر بشكل كبير على المبيعات ولذا يتكيف بسرعة مع التكاليف ومدخلات الإنتاج.

ويتوزع هيكل مساهمي شركة دومتي الذين يملكون أكثر من 5% من أسهم الشركة، بين يحيى محمد عوض بن لادن - سعودي بنسبة 15.65%، وTREVI HOLDING بنسبة 11.53%، وعمر محمد الدماطي بنسبة 9.19%، زينب محمد شاهين بنسبة 7.22%، وNAS5 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC بنسبة 6.28%.