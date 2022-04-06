تويتر تكشف أنها تعمل على ابتكار خاصية تتيح تعديل التغريدات.. متى ستصبح متاحة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد موقع تويتر أنه يعمل على زر تعديل يسمح للمستخدمين بتغيير التغريدات بعد نشرها منذ العام الماضي، وهي ميزة طالما طالب العديد من المستخدمين بها، وسيتم البدء باختبار الفكرة في الأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن سأل عضو مجلس الإدارة الجديد، رئيس شركة تسلا إيلون ماسك الثلاثاء، متابعيه في استطلاع على تويتر عما إذا كانوا يريدون هذه الميزة، لكن موقع التواصل الاجتماعي قال إنه لم يحصل على الفكرة من الاستطلاع الذي جذب أكثر من 4.4 مليون مشارك، وكانت نتيجته 73.6% لصالح وجود هكذا ميزة.

وذكر تويتر أنه سيبدأ في اختبار الفكرة في الأشهر المقبلة مع أعضاء محددين في خدمة "تويتر بلو."

من جهته، أشار جاي سوليفان، رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر بسلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي إلى أن هذه كانت "أكثر ميزة مطلوبة منذ سنوات". ومع ذلك، قال إن الشركة كانت تستكشف كيفية إنشاء الميزة "بطريقة آمنة".

وأضاف سوليفان أنه بدون وجود أشياء مثل حدود زمنية وعناصر التحكم والشفافية حول ما تم تعديله، يمكن إساءة استخدام هذه الميزة لتغيير سجل المحادثة العامة.

وأكد أن حماية نزاهة المحادثات العامة هي "أولويتنا القصوى عندما نتعامل مع هذا الأمر." وأشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتًا حيث سيتم التعامل مع هذه الميزة بعناية.

يذكر أن إيلون ماسك، أحد أثرى أثرياء العالم مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، اشترى قبل أيام 9.2 ٪ من أسهم شركة "تويتر"، مما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة.

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