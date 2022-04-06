بعد استطلاع من إيلون موسك على تويتر.. أسهم تسلا تتراجع بأكثر من 60 مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد موقع تويتر أنه يعمل على زر تعديل يسمح للمستخدمين بتغيير التغريدات بعد نشرها منذ العام الماضي، وهي ميزة طالما طالب العديد من المستخدمين بها، وسيتم البدء باختبار الفكرة في الأشهر المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن سأل عضو مجلس الإدارة الجديد، رئيس شركة تسلا إيلون ماسك الثلاثاء، متابعيه في استطلاع على تويتر عما إذا كانوا يريدون هذه الميزة، لكن موقع التواصل الاجتماعي قال إنه لم يحصل على الفكرة من الاستطلاع الذي جذب أكثر من 4.4 مليون مشارك، وكانت نتيجته 73.6% لصالح وجود هكذا ميزة.

Do you want an edit button?

وذكر تويتر أنه سيبدأ في اختبار الفكرة في الأشهر المقبلة مع أعضاء محددين في خدمة "تويتر بلو."

now that everyone is asking… yes, we’ve been working on an edit feature since last year! no, we didn’t get the idea from a poll 😉 we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

من جهته، أشار جاي سوليفان، رئيس المنتجات الاستهلاكية في تويتر بسلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي إلى أن هذه كانت "أكثر ميزة مطلوبة منذ سنوات". ومع ذلك، قال إن الشركة كانت تستكشف كيفية إنشاء الميزة "بطريقة آمنة".

وأضاف سوليفان أنه بدون وجود أشياء مثل حدود زمنية وعناصر التحكم والشفافية حول ما تم تعديله، يمكن إساءة استخدام هذه الميزة لتغيير سجل المحادثة العامة.

1/ We’ve been exploring how to build an Edit feature in a safe manner since last year and plan to begin testing it within @TwitterBlue Labs in the coming months. Sharing a few more insights on how we’re thinking about Edit 🧵 https://t.co/WbcfkUue8e

وأكد أن حماية نزاهة المحادثات العامة هي "أولويتنا القصوى عندما نتعامل مع هذا الأمر." وأشار إلى أن الأمر سيستغرق وقتًا حيث سيتم التعامل مع هذه الميزة بعناية.

يذكر أن إيلون ماسك، أحد أثرى أثرياء العالم مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، اشترى قبل أيام 9.2 ٪ من أسهم شركة "تويتر"، مما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة.