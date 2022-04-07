لبنان يتوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على 3 مليارات دولار من صندوق النقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، مشيرا إلى أن الاتفاق ينتظر موافقة نهائية من إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي.

وذكر صندوق النقد، في بيان، أن خطة التمويل تستند على ركائز أساسية بينها تنفيذ إصلاحات مالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على البقاء والعمل، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة خاصة في قطاع الطاقة، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

في الوقت نفسه، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الرئيس ميشال عون ترأس اجتماعا حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي ووزيري المال والاقتصاد، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي.

وذكر بيان الرئاسة اللبنانية أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة غير مسبوقة وعجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة".

وأضاف البيان: "تتطلّب الأزمة برنامجا إصلاحيا شاملا أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي". وتابع البيان: "المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها".