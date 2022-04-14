إيلون ماسك يعرض شراء تويتر.. ما السعر الذي طرحه؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم رجل الأعمال إيلون ماسك، أحد أثرى أثرياء العالم مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، عرضًا لشراء تويتر، قائلاً إنه يعتقد أن "تويتر" بحاجة إلى "تغيير".

فقد عرض ماسك الحصول على جميع الأسهم في تويتر التي لا يمتلكها مقابل 54.20 دولارًا للسهم الواحد، مما يقيم الشركة بـ 43.4 مليار دولار. ويمثل ذلك علاوة بنسبة 38٪ على سعر الإغلاق في الأول من أبريل، وهو آخر يوم تداول قبل أن يكشف ماسك عن أنه أصبح أكبر مساهم في تويتر، وعلاوة بنسبة 18٪ عن سعر الإغلاق يوم الأربعاء.

قال ماسك إن العرض النقدي الذي قدمه كان "العرض الأفضل والأخير"، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات، مضيفًا أنه إذا لم يتم قبوله، فسيتعين عليه إعادة النظر في وضعه كمساهم.

أرسل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا خطاب عرض إلى الشركة ليلة الأربعاء، وفقًا للإيداع. وقال في رسالة أرسلها إلى تويتر: "لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة.. ومع ذلك، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم هذه الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي. تحتاج تويتر إلى التحول لشركة خاصة".

وأصدرت شركة "تويتر"، الخميس، بيانا أكدت فيه استلام العرض. وذكر البيان أن مجلس إدارة الشركة سيراجع الاقتراح بعناية "لتحديد مسار العمل الذي يعتقد أنه في مصلحة الشركة وجميع المساهمين في تويتر".

في الأسبوع الماضي، كشف ماسك أنه كان يشتري أسهمًا في تويتر منذ أواخر يناير، وأنه قد تراكمت لديه حصة 9.1٪ منذ ذلك الوقت، وأنفق 2.6 مليار دولار على الأسهم التي اشتراها. بعد هذا الإفصاح، قبل مبدئيا عرضًا للحصول على مقعد في مجلس إدارة الشركة، وهي اتفاقية تضمنت حدًا أقصى لاستثماره في الشركة لحصة تبلغ 14.9٪.

يوم الأحد، كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغراوال عن أن ماسك قرر عدم الانضمام إلى مجلس الإدارة، مما أزال هذا الحد. التزم ماسك الصمت بشكل غير عادي بشأن خططه لتويتر منذ ذلك الحين.

لم يكشف ماسك عن الكيفية التي ينوي بها تمويل شرائه. وقال إنه عيّن عملاق وول ستريت مورجان ستانلي كمستشار مالي للصفقة.

في حين أن ماسك هو أغنى شخص على وجه الأرض، فإن معظم ثروته الصافية البالغة 274 مليار دولار مرتبطة بممتلكاته في تسلا المتداولة علنًا وسبايس إكس المملوكة للقطاع الخاص، وكان مترددًا في بيع أسهم تسلا بما يتجاوز ما يحتاجه للبيع من أجل دفع الضرائب.

ماسك ليس معجبًا بتداول شركاته علنًا. في حين أن شركات استكشاف الفضاء الخاصة الأخرى مثل Virgin Galactic أصبحت عامة، ظلت SpaceX مملوكة للقطاع الخاص، على الرغم من التكهنات بأنها جاهزة للاكتتاب العام. وفي أغسطس من عام 2018، أعلن على تويتر أنه يفكر في جعل تسلا خاصة، قائلاً إنه يعتقد أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدمًا.