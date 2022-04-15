مجلس إدارة تويتر يتبنى خطة "الحبة السامة" لمنع إيلون ماسك من الاستحواذ

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شعار تويتر
Credit: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

(CNN)-- تبنى مجلس إدارة تويتر، الجمعة، خطة محدودة الأجل لحقوق المساهمين قد تجعل من الصعب على الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة، تسمى بخطة "الحبة السامة".

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وخطة "الحبة السامة"عبارة عن تكتيك ضد الاستيلاء على الشركات يحافظ على حق المساهمين بمنع الطرف المنافس من شراء المزيد من الأسهم بخصم كبير، مما يؤدي بشكل فعال إلى إضعاف حصته في الشركة.

وقال مجلس إدارة تويتر، في بيان، إن الخطة تهدف إلى الحفاظ على حق المساهمين في الحصول على المزيد من الأسهم في الشركة بسعر رخيص نسبيًا، مما يقلل بشكل فعال من حصة ماسك.

وأضاف البيان أنه سيتم تفعيل الخطة إذا استحوذ إيلون ماسك أو أي مستثمر آخر على أكثر من 15٪ من أسهم الشركة.

ويمتلك الملياردير إيلون ماسك حاليًا حوالي 9 ٪ من أسهم تويتر.

كان ماسك قدّم، الخميس، عرضًا للاستحواذ على جميع الأسهم التي لا يملكها في تويتر بقيمة 41.4 مليار دولار، وفقًا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

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