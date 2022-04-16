شاهد.. كم مرة فشل إيلون ماسك قبل نجاحه في إعادة إطلاق الصواريخ للفضاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إجراء شركة تويتر وردها على عرض شرائها من قبل الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

بعد أن اعتمدت شركة تويتر اليوم الجمعة خطة لحقوق المساهمين لحماية نفسها من عرض الاستحواذ النقدي الذي قدمه الملياردير إيلون ماسك بقيمة 43 مليار دولار. السؤال هل نجح الأمير الوليد بن طلال في تحديه لماسك…

تبنى مجلس إدارة تويتر، الجمعة، خطة محدودة الأجل لحقوق المساهمين قد تجعل من الصعب على الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة، تسمى بخطة "الحبة السامة".

مجلس ادارة تويتر يرفض عرض ايلون ماسك لشراء الشركة كاملة ويتخذ اجراءا يفتح الباب لقبول خسائر وهبوط في الاسهم لكنه يمنع ماسك من السيطرة ماسك ، مدير شركة تسلا، اشترى 9% من اسهم الشركة قبل اسبوع واصبح صاحب اكبر حصة بعدها عرض شراء كل الشركة ب43 مليار من اجل اجراء تغييرات كبرى

وخطة "الحبة السامة" عبارة عن تكتيك ضد الاستيلاء على الشركات يحافظ على حق المساهمين بمنع الطرف المنافس من شراء المزيد من الأسهم بخصم كبير، مما يؤدي بشكل فعال إلى إضعاف حصته في الشركة.

تويتر أعلنت عن عدة خطوات للحفاظ على حقوق المساهمين: - يمكن للمساهمين الحاليين الحصول على اسهم إضافية بسعر ارخص - ممنوع السماح بأي استحواذ يتجاوز 15٪ من الاسهم الا بموافقة - يملك مجلس الادارة صلاحية الموافقة أو رفض أي عرض للاستحواذ. صفقة إيلون ماسك ماتم حسمها للآن🌚 #Twitter https://t.co/X0ncaWO4L2

وقال مجلس إدارة تويتر، في بيان، إن الخطة تهدف إلى الحفاظ على حق المساهمين في الحصول على المزيد من الأسهم في الشركة بسعر رخيص نسبيًا، مما يقلل بشكل فعال من حصة ماسك.

أعلن مجلس إدارة شركة تويتر عن خطة تهدف إلى تقليل حصة إيلون ماسك، من خلال السماح للمساهمين الأخرين بالحصول على المزيد من الأسهم بتكلفة منخفضة، وهو ما يشير إلى رفض لعرض الإستحواذ المقدم من إيلون ماسك. #تويتر https://t.co/R1nmVpXtmK

وأضاف البيان أنه سيتم تفعيل الخطة إذا استحوذ إيلون ماسك أو أي مستثمر آخر على أكثر من 15٪ من أسهم الشركة.

ويمتلك الملياردير إيلون ماسك حاليًا حوالي 9 ٪ من أسهم تويتر.