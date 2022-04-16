هل نجح الوليد بن طلال بتحدي ماسك ومنع شراء تويتر بعد إعلان الشركة خطة "الحبة السامة"؟ تساؤلات وتفاعل بتويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إجراء شركة تويتر وردها على عرض شرائها من قبل الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك.

تبنى مجلس إدارة تويتر، الجمعة، خطة محدودة الأجل لحقوق المساهمين قد تجعل من الصعب على الملياردير إيلون ماسك الاستحواذ على الشركة، تسمى بخطة "الحبة السامة".

وخطة "الحبة السامة" عبارة عن تكتيك ضد الاستيلاء على الشركات يحافظ على حق المساهمين بمنع الطرف المنافس من شراء المزيد من الأسهم بخصم كبير، مما يؤدي بشكل فعال إلى إضعاف حصته في الشركة.

وقال مجلس إدارة تويتر، في بيان، إن الخطة تهدف إلى الحفاظ على حق المساهمين في الحصول على المزيد من الأسهم في الشركة بسعر رخيص نسبيًا، مما يقلل بشكل فعال من حصة ماسك.

وأضاف البيان أنه سيتم تفعيل الخطة إذا استحوذ إيلون ماسك أو أي مستثمر آخر على أكثر من 15٪ من أسهم الشركة.

ويمتلك الملياردير إيلون ماسك حاليًا حوالي 9 ٪ من أسهم تويتر.

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