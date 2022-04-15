إيلون موسك يعلق على سؤال عن سبب رغبة "السعودية وقف صفقة شراء تويتر"

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نشر صورته وهو يدخن الماريجوانا مع عبارة "الاجتماع القادم سيكون مشتعلًا".. هل يحدث موسك تغييرات بتويتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق الملياردير الأمريكي، إيلون موسك على سؤال حول سبب رغبة السعودية وقف عرض قدمه لشراء موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وذلك بعد تغريدات للأمير السعودي، الوليد بن طلال أعلن فيها رفضه هذه الصفقة.

ونص السؤال الذي علق عليه موسك كان من قبل صاحب حساب Cernovich الذي كتب: "لماذا السعودية مهووسة بعرقلة الصفقة، ولماذا يتستر إعلام النظام على ذلك؟"، ليكتفي موسك بالقول: "سؤال جيد".

ويشار على أن الأمير الوليد بن طلال سبق وأعلن بتغريدة في الـ7 من أكتوبر/ تشرين أول 2015 قال فيها: "أتممت أنا وشركة المملكة رفع ملكيتنا في شركة تويتر إلى ٥،٢٪ لتصل القيمة السوقية لملكيتنا لأكثر من ٣،٧٥ مليار ريال".

ونشر موسك استطلاع رأي على صفحته بتويتر، سأل فيه: "يجب أن يكون خصخصة تويتر بسعر 54.20 دولارًا متروكًا للمساهمين، وليس مجلس الإدارة"، ليشارك أكثر من مليوني شخص وتنال النتيجة الأولية للاستطلاع موافقة 84% واعتراض 16%.

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