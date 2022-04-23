(CNN)-- قالت المفوضية الأوروبية إن الشركات الأوروبية قد يمكنها شراء الغاز الروسي بالروبل دون انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو جراء غزو أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية، في وثيقة، نُشرت يوم الخميس، أنه "من الممكن أن المرسوم الذي أصدرته موسكو والذي يطالب بسداد مدفوعات الطاقة بالعملة الروسية لا يمنع عملية الدفع التي تتماشى مع الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي".

وكان المرسوم الذي أصدرته روسيا في أواخر مارس/ آذار طالب الشركات بامتلاك حسابات في شركة غاز بروم الروسية المملوكة للدولة، والتي من شأنها تحويل مدفوعات الغاز إلى روبل ، من أجل الوفاء بالعقود ، بدلاً من التداول مباشرة مع الشركة.

وفرضت عقوبات على غاز بروم من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ولكن ليس الاتحاد الأوروبي.

وذكر الاتحاد الأوروبي أنه "يمكن لشركات الاتحاد أن تطلب من نظيراتها الروسية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بنفس الطريقة التي كانت عليها قبل اعتماد المرسوم، أي بإيداع المبلغ المستحق باليورو أو الدولار".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لشبكة CNN يوم الجمعة: "يجب احترام العقود المتفق عليها"، مضيفًا أن "97٪ من العقود ذات الصلة تنص صراحةً على الدفع باليورو أو الدولار، ولا ينبغي للشركات التي لديها مثل هذه العقود الاستجابة للمطالب الروسية".

وأضاف: "لقد حللنا المرسوم الجديد بعناية، ونحن على اتصال بسلطات الدول الأعضاء وشركات الطاقة التي ستتأثر، وسيواصل الاتحاد الأوروبي الرد بطريقة موحدة على هذه المحاولة الأخيرة من قبل روسيا للتحايل على عقوباتنا".