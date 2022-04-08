بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي، الخميس، ليصل إلى 79.25 روبل مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد وصوله لمستويات قياسية وصلت لـ117 روبل للدولار الواحد بعد إعلان العقوبات الغربية على روسيا.

The Russian ruble hit 77.85 RUB/USD while trading today--stronger than its pre-conflict level. The ruble has now surged against the USD by ~128% since hitting its March 7 record low of 177.26 RUB/USD. #Russia's Central Bank Governor Nabiullina appears to have weathered the storm. https://t.co/P5VvIT9aSI

وكتب الاقتصادي الزميل بجامعة جون هوبكينز، تغريدة الخميس قال فيها: "بلغ الروبل الروسي 77.85 RUB / USD أثناء التداول اليوم - أقوى من مستواه قبل الصراع. ارتفع الروبل الآن أمام الدولار بنسبة 128٪ منذ أن سجل أدنى مستوى قياسي له في 7 مارس عند 177.26 RUB / USD. يبدو أن محافظ البنك المركزي الروسي نابيولينا قد نجا من العاصفة".

عاجل: نائب وزيرة الخزانة الأمريكي: الاقتصاد الروسي في انهيار متسارع بسبب العقوبات التي أثرت على الروبل..... يا جماعة الرجاء أن تخبروا نائب وزير الخزانة الامريكي أن الروبل الروسي صار اقوى بعد العقوبات وهو في تحسن مستمر مقابل الدولار

وأثار هذا الارتفاع تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الإعلامي فيصل القاسم قائلا بتغريدة: "عاجل: نائب وزيرة الخزانة الأمريكي: الاقتصاد الروسي في انهيار متسارع بسبب العقوبات التي أثرت على الروبل.. يا جماعة الرجاء أن تخبروا نائب وزير الخزانة الامريكي أن الروبل الروسي صار اقوى بعد العقوبات وهو في تحسن مستمر مقابل الدولار".

#روسيا : شكل بياني يوضح سعر صرف الروبل امام الدولار خلال شهر.لاحظ ارتفاع الروبل الملحوظ امام الدولار خصوصا خلال ابريل.العوامل التي تدعم الروبل: 1 قرار دفع مشتريات الغاز بالروبل 2 سداد قروض خارجية بالروبل 3 ربط الروبل بالذهب 4 اتفاقيات دفع بعملات محلية #الروبل #دولار #يورو https://t.co/9S5hf57YUt

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

@zrzor2020 الروبل لم يربط بالذهب…. كل ماحصل انه تم تحديد صرف الروبل بالذهب

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ردا على غزو أوكرانيا إلى انهيار العملة الروسية، وأصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبل في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10٪ وسجلت مستوى قياسيا جديدا عقب إعلان العقوبات.