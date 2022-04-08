"سعر الروبل يقفز لأعلى مما كان عليه قبل العقوبات".. تفاعل وسخرية وأرقام لنشطاء تويتر

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي، الخميس، ليصل إلى 79.25 روبل مقابل الدولار الواحد، وذلك بعد وصوله لمستويات قياسية وصلت لـ117 روبل للدولار الواحد بعد إعلان العقوبات الغربية على روسيا.

وكتب الاقتصادي الزميل بجامعة جون هوبكينز، تغريدة الخميس قال فيها: "بلغ الروبل الروسي 77.85 RUB / USD أثناء التداول اليوم - أقوى من مستواه قبل الصراع. ارتفع الروبل الآن أمام الدولار بنسبة 128٪ منذ أن سجل أدنى مستوى قياسي له في 7 مارس عند 177.26 RUB / USD. يبدو أن محافظ البنك المركزي الروسي نابيولينا قد نجا من العاصفة".

وأثار هذا الارتفاع تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الإعلامي فيصل القاسم قائلا بتغريدة: "عاجل: نائب وزيرة الخزانة الأمريكي: الاقتصاد الروسي في انهيار متسارع بسبب العقوبات التي أثرت على الروبل.. يا جماعة الرجاء أن تخبروا نائب وزير الخزانة الامريكي أن الروبل الروسي صار اقوى بعد العقوبات وهو في تحسن مستمر مقابل الدولار".

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وإعلان دول الغرب بمقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

ودفعت العقوبات الغربية المفروضة ردا على غزو أوكرانيا إلى انهيار العملة الروسية، وأصبح بإمكان دولار أمريكي واحد أن يشتري 117 روبل في موسكو بعد أن تراجعت العملة 10٪ وسجلت مستوى قياسيا جديدا عقب إعلان العقوبات.

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