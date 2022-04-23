تداول مقاطعة كارفور لكأس العالم في قطر 2022.. والشركة ترد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إعلان مجموعة كارفور التجارية الفرنسية مقاطعة بطولة كأس العالم في قطر 2022 الأمر الذي أثار تفاعلا.

الشركة ردت في بيان صادر عن المجموعة ومقرها باريس نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في رد على "الادعاءات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام حول مقاطعتها لكأس العالم قطر 2022".

وقالت المجموعة في البيان: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومجموعة كارفور وكافة الشركات التابعة لها لا علاقة لها بأي مقاطعة لكأس العالم في قطر.."

وأضافت: "كما نصرح في كارفور قطر مؤكدين على نفس الموقف من هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وبأننا ملتزمون بشكل كامل بدعم ومساندة كأس العالم قطر 2022، وكذلك ملتزمون بقوة بالعمل في قطر ونتطلع لخدمة عملائنا وضيوفنا في كأس العالم قطر 2022".

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