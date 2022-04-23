تداول مقاطعة كارفور لكأس العالم في قطر 2022.. والشركة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن إعلان مجموعة كارفور التجارية الفرنسية مقاطعة بطولة كأس العالم في قطر 2022 الأمر الذي أثار تفاعلا.

شركة #كارفور الفرنسية البائسة تتحدث عن " مقاطعة " #كأس_العالم_2022 بدعوى إساءة #قطر للعمال .. ستعرف #كارفور من سيعيش مقاطعة فعلية .. كل أهل قطر .. مواطنين ومقيمين .. سيعملون على تأديب شركة #كافور من خلال #مقاطعة_كارفور .. #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية543 https://t.co/kOvpAVKqWl

الشركة ردت في بيان صادر عن المجموعة ومقرها باريس نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في رد على "الادعاءات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام حول مقاطعتها لكأس العالم قطر 2022".

بيان رسمي https://t.co/SiYFPnhSmQ

وقالت المجموعة في البيان: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ومجموعة كارفور وكافة الشركات التابعة لها لا علاقة لها بأي مقاطعة لكأس العالم في قطر.."

وأضافت: "كما نصرح في كارفور قطر مؤكدين على نفس الموقف من هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وبأننا ملتزمون بشكل كامل بدعم ومساندة كأس العالم قطر 2022، وكذلك ملتزمون بقوة بالعمل في قطر ونتطلع لخدمة عملائنا وضيوفنا في كأس العالم قطر 2022".