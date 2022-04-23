السعودية.. تداول فيديو "غش" بوزن أكياس أرز والتجارة تعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية "غش" بأوزان أكياس أرز الأمر الذي أثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول قيام شخص بوضع كيس أرز كتب عليه أنه بوزن 5 كيلوغرامات إلا أنه وبعض وضعه على الميزان يقرأ العداد وزن يتجاوز قليلا وزن الـ4 كيلوغرامات.

وزارة التجارة السعودية وعبر عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسمها، أعادت نشر مقطع الفيديو على صفحة المتحدث الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لافتة إلى أن المقطع قديم وغير صحيح.

وقال المتحدث بتعليق على الفيديو: "تم تداول مقطع يزعم وجود غش وتلاعب في أوزان أكياس الأرز.. وللإيضاح هذا المقطع قديم، وسبق أن أوضحت الوزارة في حينه عدم صحة ما جاء فيه عبر هذا الفيديو".

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