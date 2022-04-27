دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الفنان السعودي، محمد عبده، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مقابلة رد فيها على سؤال حول حجم ثروته والتصريحات التي أدلى بها حول الفنان الراحل طلال مداح.

#من_الشاشة | محمد عبده ضيف برنامج #مراحل: ثروتي الحقيقية 11 مليار، وعقاراتي وصلت إلى الفلبين، ووالدتي لم تقتنع بالفن كمصدر للرزق. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون https://t.co/sM9kXxIktF

المقابلة أجراها محمد على عبده على قناة SBA وقال فيها: "ثروتي يمكن تفوق 11 مليار، نوره وود وريم وهيفاء ودلال وعبدالرحمن وبدر وخالد والعالية والعنود وسلطان، 11 يفوقون كثير من المليارات هذول ثروتي.."

وتابع قائلا: "الثروة السوقية يمكن تكون في العقار فلا يمكن تحددها أيش قيمتها المادية عندي عقار الحمد لله طيب، الحمد لله عندي (عقار) حتى في أوروبان وهذه على رغبة أمي رحمة الله عليها.."

وأضاف على لسان أمه: "انت متجه لطريق ما أنا مقتنع فيه، الفن هذا ما أنا مقتنعة فيه ولا أبغاك تسلكه بس طالما أنت خلاص القدر وضعك في هذا الاحتراف لابد أن يكون عندك شغل بجانب ذلك"، فقلت لها "رج اشتغل في الاثنين وفعلى هي الي دفعتني.."